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TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında iş birliği protokolu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:57 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin iki ülke parlamentoları arasında iş birliği protokolü imzaladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin iki ülke parlamentoları arasında iş birliği protokolü imzaladı.

Başkent Moskova'da düzenlenen 2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu çerçevesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştü.

Görüşme sonrasında Şentop ve Volodin, TBMM ile Rusya Federal Meclisi arasında iş birliği komisyonun işleyişine dair protokol imzaladı.

Şentop burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki yakın diyalog ve güçlü siyasi irade sayesinde geliştiğini belirterek, bu ilişkiyi daha da ileriye taşımak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

İki liderin sık sık yaptığı görüşmelerin ilişkilerin seyrini çok iyi şekilde yansıttığını dile getiren Şentop, siyasi ilişkilerdeki bu güzel durumun ekonomik ilişkileri de olumlu etkilediğini söyledi.

Rusya'ya seyahatlerde Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisi sağlanması hususuna da değinen Şentop, "Serbest vize rejimini tekrar yürürlüğe sokabildiğimiz takdirde ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizin daha da ivme kazanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, ikili iş birliğinin önemli aşamalarının iki ülke liderleri tarafından belirlendiğine işaret ederek, milletvekillerinin buna ayak uydurması için paylarına düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Protokol imza töreninde TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Dışişleri Komisyonu Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Dışişleri Komisyonu Üyesi MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Dışişleri Komisyonu Üyesi İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin de hazır bulundu.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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