TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında iş birliği protokolü

MOSKOVA (AA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, iki ülke parlamentoları arasında iş birliği protokolü imzaladı.

Şentop, Moskova’da Federasyon Konseyi binasında Matviyenko ile görüşmesinin ardından TBMM ile Rusya Federal Meclisi arasında iş birliği komisyonunun işleyişine dair protokolün imzalanması için düzenlenen törene katıldı.

Mustafa Şentop, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya parlamentoları arasında çok yakın ve sıcak ilişki olduğunu belirterek, “Aslında Cumhurbaşkanlarımızın iki ülke arasındaki ilişkileri taşımış olduğu seviyeye süratle ayak uydurmak istiyoruz. Büyük gayretlerle yürütülen ilişkiler var. Bunları daha üst seviyeye taşımak ve kurumsallaştırmak için bir protokol oluşturulması çalışması vardı. Bunu imzaladık.” dedi.

Parlamentolar arasında ilişkilerin ince işçiliğini yapmak üzere bir komite kuracaklarını kaydeden Şentop, bu belge ile dünya barışı ve iki ülke ilişkilerinin daha hızlı gelişmesine gayret gösterileceğini ifade etti.