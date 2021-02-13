TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nden Meclis lokantasındaki yemek fiyatlarına ilişkin açıklama

Bazı dijital mecralarda, TBMM lokantasında yemek ücretlerinin düşük olduğu yönünde haber ve iddiaların yer aldığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"TBMM lokantası kar amacı güden ve ticari faaliyet yürüten yerlerden değildir. Meclis lokantasında zarar etmeme hedefiyle, sadece maliyeti elde etmek üzere yemek yapılmakta ve sunulmaktadır. TBMM’nin söz konusu Üyeler Lokantası’ndan milletvekilleri, milletvekillerini ziyarete gelen misafirleri, basın mensupları ve çalışan personel yararlanmaktadır. Bilindiği gibi, birçok kamu kurumunun lokantalarında da benzer yaklaşımla, karsız ve maliyetine yemek hizmeti sunulmaktadır.

TBMM lokantasında 'uygun fiyatlı' diye yemek yiyen, sonra yemek fişiyle TBMM'ye kara çalmaya çalışan anlayışı etik bulmadığımızı belirterek, herkesi milli iradenin tecelli bulduğu bu yüce çatıya saygı duymaya davet ediyoruz." (AA)



