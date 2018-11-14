TBMM İnsan Hakları Komisyonu

"Komisyona insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin 919 dilekçe verildi. Konularına göre bakıldığında memuriyete ilişkin sorunlar hakkında 25, cezaevindeki sorunlara ilişkin 663, yargı hakkındaki şikayetlerle ilgili 124, yasal düzenleme talepleri için 33, komisyonun girişimi ve yerinde inceleme talebi için 42, kolluk kuvvetlerinin uygulamalarına yönelik 25, askerlik ile ilgili 5, işçi sorunları ile ilgili 20, özürlü sorunları hakkında 17, maddi yardım ve sağlık gibi muhtelif konularda 148 müracaat olmak üzere toplam bin 102 konuda müracaat yapıldı."

Çavuşoğlu, İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu ile Göç ve Uyum Alt Komisyonunu kurulduğunu anımsattı. Komisyona verilen dilekçe sayısı ve konuları hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, komisyonun kurulduğu temmuz 2018 tarihinden şimdiye kadar bin 102 farklı konuda 919 dilekçenin kendilerine ulaştığını ifade etti.

- "Cezaevlerinde 260 bin hükümlü ve tutuklu bulunuyor"

Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Türkiye'de cezaevlerinin durumuna ilişkin Komisyon üyelerine sunum yaptı. Yılmaz, Türkiye'de 78'i açık olmak üzere 385 cezaevinin olduğunu belirtti.

Yılmaz, cezaevi kapasitesinin 220 bin olduğunu ancak 260 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu ve bugün itibari ile 40 bin kişilik bir fazlalığın olduğunu bildirdi. Yılmaz, 519'u hükümlü olmak üzere 743 annenin cezaevlerinde olduğunu aktardı.

Şaban Yılmaz, cezaevinde 50 bin kişi ile en çok uyuşturucu suçundan hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, bunu 44 bin 986 kişi ile bunu terör suçlularının takip ettiğini dile getirdi.

Yaklaşık 61 bin personelle hizmet verdiklerini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 yılı içinde 10 bine yakın bir personel alımı yapmayı planlıyoruz. Bütün cezaevinde kamera takip sistemi ile merkezden de takip edilebiliyoruz. Manevi rehberlik anlamında da önemli hizmetler yapılıyor. Kanunların izin verdiği ölçüde Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer gayrimüslim dini cemaatlerden de destek alarak bu hizmetleri yapıyoruz. Ceza infaz kurumlarına giren herkesle uzmanlarımız görüşüyor. Kişiye özgü olarak eğitim programları planlanıyoruz. 3 bin civarındaki çocuğumuzu hassas gruplar arasında değerlendiriyoruz. Çocuklar büyükler ile birlikte aynı ortamı paylaşmıyor. Annelerinin yanında kalan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için anaokulu, kreş ve oyun salonu gibi hizmetlerimiz var. Şu an annesinin yanında kalan 743 çocuk kalıyor. 0-3 yaşı arasında çocuk sayısı 343 kadardır. Kadınlar arasında 35 hamile vatandaşımız var. Bunlardan 13 hükümlü, yasaların kendilerine verdiği hak çerçevesinde içeride gebe kaldı. Cezaevinde diş ünitelerimiz de var. Binin üzerinde bulunan cezaevinde aile hakimlerimiz haftada 5 gün hizmet veriyor."

Yılmaz, 120 farklı ülkeden toplam 7 bin 897 yabancı uyruklu kişinin cezaevlerinde kaldığını kaydetti.

Şaban Yılmaz, cezaevlerinde 2017 yılında 57 kişinin, 2018 yılında ise 44 kişinin intihar ettiğini, bu rakamların AB standartlarının çok altında olduğunu sözlerine ekledi.

