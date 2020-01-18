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  4. TBMM İnsan Hakları Komisyonu çocuk işçiler için Şanlıurfa’da toplandı

TBMM İnsan Hakları Komisyonu çocuk işçiler için Şanlıurfa’da toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 18:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2018 yılında uygulamaya konan Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Eylem Planı doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu altında kurulan Mevsimlik Tarım Çocuk İşçileri Alt Komisyonu, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep ve Osmaniye illerindeki ilgili kurum kuruluşların katılımıyla Şanlıurfa’da toplandı.Şanlıurfa programı kapsamında ilk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden komisyon, Vali Abdullah Erin tarafından makamda ağırlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2018 yılında uygulamaya konan Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Eylem Planı doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu altında kurulan Mevsimlik Tarım Çocuk İşçileri Alt Komisyonu, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep ve Osmaniye illerindeki ilgili kurum kuruluşların katılımıyla Şanlıurfa’da toplandı.

Şanlıurfa programı kapsamında ilk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden komisyon, Vali Abdullah Erin tarafından makamda ağırlandı. Şanlıurfa’da mevsimlik tarım işçiliği ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik hayata geçirilen uygulamalar hakkında Vali Erin’den bilgi alan komisyon üyeleri, daha sonra tarım işçisi olarak çalışan aileler ve çocuklarını dinlemek üzere ziyaretlerde bulundu. Program kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden komisyon, gün içinde Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaretinin ardından, kurum kuruluşların faaliyetlerle ilgili sunumlarını değerlendirmek üzere GAPTEM toplantı salonuna geçti.

Toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Erol Kavuncu, İbrahim Yurdunuseven, İrfan Kaplan, Mahmut Tanal, Mehila Akyol, Meral Danış Beştaş, Metin Nurullah Sazak, Pakize Mutlu Aydemir ile konuyla ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Burada komisyon üyelerine, Şanlıurfa ilinden başka illere mevsimlik tarım işçisi olarak giden ailelerin çocuklarına yönelik hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerilerini de paylaştı.

Çalışmaları hakkında bilgiler veren TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcooğlu, sorunları yerinde tespit etmeyi öncelikleri arasına aldıklarını ve bu kapsamda mevsimlik tarım işçisi çocuğun en fazla olduğu il olan Şanlıurfa’da bulunduklarını ifade etti.

Mevsimlik tarım işçisi olan aileler ve çocuklarıyla birebir görüşmek, sorunlarını yerinde tespit etmek istediklerini belirten Katırcıoğlu, birinci ağızdan sorunları dinlediklerini ve çözüm önerilerini dinlediklerini dile getirerek, Adana, Osmaniye ve Gaziantep’ten gelen yetkililerin tespitlerini de bu toplantıda dinlediklerini söyledi.

Komisyonun çalışmaları sonucu, çocuk işçiliğini tamamen ortadan kaldırmaya, minimum düzeye indirmeye yönelik bir rapor hazırlayacaklarını dile getiren Katırcoğlu “Hedefimiz, 2023’e kadar çocuk işçiliğini yüzde ikiye düşürmek. Bu çalışma da sürece katkı sağlayacaktır. Aslında devletimiz önlemleri almış ve almaya devam ediyor. Valiliklerin uhdesinde ilgili il müdürlükleri ve bu yıldan sonra güvenlik kuvvetlerini de devreye sokarak mevsimlik tarım işçileri ailelerin gittikleri yerlerde e-devlet üzerinden tespiti ve çocukların okullara kayıtları yapılacak. Bununla birlikte kreş, sosyal donatı alanları, nitelikli barınma gibi imkanları da içeren bu projemiz devam ediyor” diye konuştu.

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