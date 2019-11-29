TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu:

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, dün Mecliste Çin heyeti ile yaptığı görüşmede, Uygurlara dönük politikalar konusunda karşılıklı diyaloğun korunmasının, bu konuda güven tesisi ve muhtemel insan hakları ihlallerinin giderilmesi için çok değerli bir imkan sunduğunu vurguladığını belirtti.

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dün, Dışişleri Bakanlığı kanalı ile kendilerinden randevu talep eden Çin İnsan Haklarını Geliştirme Vakfı Başkanı Huang Mengfu ve beraberindeki heyetle Mecliste bir görüşme gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Görüşmede öncelikle Türkiye-Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye’ye daha fazla Çin sermayesi girişi, dış ticaret dengesinin Türkiye lehine düzeltilmesi gereğini dile getirdiğini belirten Çavuşoğlu, bu çerçevede, "Kuşak-Yol" projesinin önemine dikkati çektiğini ifade etti.

Son dönemde iki ülke arasında gelişen siyasi ve diplomatik trafiğin devam etmesinin yararlı olacağının altını çizen Çavuşoğlu, "Görüşmede, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlu soydaşlarımıza dönük olarak 2014 yılında uygulamaya konan 'ayrılıkçı terörle ve dini aşırılıkla mücadele' adı altındaki programın yol açtığı insan hakları ihlallerini gündeme getirdim ve insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğunu ifade ettim." dedi.