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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 18:28 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere ziyarette bulundu.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 67 günden beri devam ederken, ailelere destek ziyaretleri de devam ediyor.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere ziyarette bulundu.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 67 günden beri devam ederken, ailelere destek ziyaretleri de devam ediyor. Son olarak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, ailelerle tek tek görüşerek çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı.
Ziyaretle ilgili konuşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye’nin annelerin yanında olduğunu söyledi. Yayman, “Devletimiz, partilerimiz güçlü, Allah izin verirse terörün, PKK’nın teröristlerin son bulması lazım. Bütün milletvekillerimiz ile biz buradayız. Biz TBMM’nin İnsan Haklarını İnceleme komisyonu olarak buradayız. Sizin acınız bizim acımızdır. Hem MHP’li hem İYİ Partili arkadaşların da biliyoruz ki kalbi burada. Evlat meselesi siyasetin üstündedir. Gündelik politikanın üstündedir. Bugün Diyarbakır cezaevini ziyarete geldik komisyon olarak buradan Elazığ cezaevine gideceğiz. Biz hep insan hakları partiler üstü bir meseledir dedik. İnsan hakkı, insanlık hakkıdır, bizim geleneğimizde çok güzel bir söz var, insanı yaşat ki devlet yaşatsın. Biz sizin mücadelenizin sonuna kadar yanındayız. Bizim isimlerimiz farklı olsa da kalbimiz Türkiye için, kalbimiz vatan için, kalbimiz milletimiz için atar. Biz insan hakları komisyonuyuz, hepimizin gözyaşlarının rengi aynıdır, kan grupları farklı olsa da ortak payda Türkiye’dir. Anaların çığlığını bütün dünya duydu. Burada siyaset yapmak, siyaset konuşmak için gelmedik, annelerin evlatlarına kavuşması için buradayız. Elimizden geleni yapacağız. Aileler için geldik” dedi.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ise, parti ayrımı yapmaksızın hep birlikte burada olduklarını söyledi. Hakverdi, "Biz parti olarak, anaların acıları ortak diyoruz. Acılar yarıştırılmaz, biz analarımıza sahip çıkıyoruz. Diyoruz ki herkes evlatlarına kavuşsun, bu acıları yaşamasın. Anaların dertlerini beraber çözeceğiz. İnsan hakları komisyonu olarak geldik" diye konuştu.

“Biz Kürdistan’ı istemiyoruz, evlatlarımızı istiyoruz”
Ziyarette konuşan evlatları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan acılı aileler ise, “Hepimiz çocuklarımızı istiyoruz, nereye kadar kaçacaklar? Biz CHP’ye seslendik, HDP’lilerle ittifak ettiniz dedik. Biz 67 gündür buradayız açıklama yapmıyorlar ve bizi tehdit ediyorlar. Benim oğlum nerede, keşke benim oğlum ölseydi, her perşembe gider mezarında dua okurdum. CHP bize destek versin istiyoruz. Herkes elini taşın altına atmalı. Kar da yağsa biz buradan gitmeyeceğiz. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Ben Kürdistan’ı istemiyorum, oğlumu istiyorum. Bunların emri olmadan hiçbir çocuk dağa çıkmıyor. Bizim terörle ilişkimiz yok, biz yavrumuzu istiyoruz. Yavrumuzu verin. Allah teröre lanet etsin. Ben yeğenimi askere gönderdim, teröre göndermedim. Kandil burasıdır” şeklinde konuştu.
Heyet üyeleri, ailelerle görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.

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