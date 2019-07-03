TBMM İstanbul Sözleşmesi alt komisyonu toplandı

Kadın ve Demokrasi Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı, aile mahkemelerinin iş yükü dikkate alınarak, kadına yönelik şiddete ilişkin özel ihtisas mahkemelerinin oluşturulması, bu mahkemelerde hakim, savcı, sosyal araştırmacı, psikolog, pedagog gibi uzman kadroların atanması gerektiğini söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis başkanlığında toplandı.

Kadın ve Demokrasi Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı, komisyona yaptığı sunumda, şiddetin insanlığın en büyük sorunlarından biri olarak varlığını sürdürdüğünü, karşılarına en çok kadına yönelik şekilde çıktığını dile getirdi.

Medyaya yansıyan kadın cinayetlerinin hem devleti hem de bu konuyla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruşlarını harekete geçirdiğini ifade eden Sarı, şiddetin öğrenilen bir davranış olduğunu vurguladı.

Sarı, kadın olmanın, şiddete maruz kalmak açısından başlı başına bir etken olduğunu söyledi.