HABER

TBMM İstanbul Sözleşmesi alt komisyonu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

Kadın ve Demokrasi Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı: - "Kadına yönelik şiddete ilişkin özel ihtisas mahkemeleri oluşturulmalı. Bu mahkemelerde hakim, savcı, sosyal araştırmacı, psikolog, pedagog gibi uzman kadrolar atanmalı"

Kadın ve Demokrasi Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı, aile mahkemelerinin iş yükü dikkate alınarak, kadına yönelik şiddete ilişkin özel ihtisas mahkemelerinin oluşturulması, bu mahkemelerde hakim, savcı, sosyal araştırmacı, psikolog, pedagog gibi uzman kadroların atanması gerektiğini söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis başkanlığında toplandı.

Kadın ve Demokrasi Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı, komisyona yaptığı sunumda, şiddetin insanlığın en büyük sorunlarından biri olarak varlığını sürdürdüğünü, karşılarına en çok kadına yönelik şekilde çıktığını dile getirdi.

Medyaya yansıyan kadın cinayetlerinin hem devleti hem de bu konuyla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruşlarını harekete geçirdiğini ifade eden Sarı, şiddetin öğrenilen bir davranış olduğunu vurguladı.

Sarı, kadın olmanın, şiddete maruz kalmak açısından başlı başına bir etken olduğunu söyledi.

İstanbul Sözleşmesi'nin, kadına yönelik şiddeti, insan hakları ihlali olarak sayması ve şiddetle mücadele için kurumsal mekanizma önermesi bakımından önemli olduğunu aktaran Sarı, kadına yönelik şiddetle mücadelede son derece kapsamlı hükümler içeren sözleşmenin hukuki boyutunun yanı sıra sosyal boyutunun da bulunduğunu kaydetti.

Şiddetin henüz başlamadan önlenmesi için toplumsal farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmesini, evlilik öncesi eğitim ile anne-baba eğitim seminerlerinin yaygınlaştırılmasını öneren Sarı, okullarda drama sınıf ve bölümlerinde yapılacak somut pratiklerle şiddete başvurmaksızın çözüm yöntemlerinin öğretilmesini istedi.

Şiddet mağduruna odaklanma yerine failin ön plana çıkarılması, medya yoluyla şiddetin sıradanlaştırılmaması gerektiğini belirten Sarı, gerçekleşen şiddet değil yargılama sonunda faillere verilen cezalar konusunda kamuoyunun bilgilendirilebileceğini söyledi.

Mağdur kadınların yaşadıkları her şiddet olayının sonunda farklı kurum ve kuruluşlara gitmesi, her defasında farklı kişilere yaşadıklarını anlatması yerine kişi odaklı çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizen Sarı, önerilerini şöyle sıraladı:

"Aile mahkemelerinin iş yükü dikkate alınarak, sadece şiddet vakalarını derinlemesine inceleyecek, kadına yönelik şiddete ilişkin özel ihtisas mahkemeleri oluşturulmalı. Bu mahkemelerde hakim, savcı, sosyal araştırmacı, psikolog, pedagog gibi uzman kadrolar atanmalıdır. Tedbir talebi ile başvuru yapan veya boşanma davası devam eden tarafların psikolojik destek alması zorunlu hale getirilmelidir. Alo 183 yardım hattı, Aile Bakanlığının hizmet alanına giren tüm konularda hizmet veriyor. Özellikle acil durumlarda, şiddet mağdurları için ayrıca bir yardım hattı kurulmalıdır. İngilizce, Arapça, Kürtçe gibi dil seçenekleri getirilmelidir."

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
İYİ Parti'li Paçacı: Tarafsız cumhurbaşkanlığı makamına ihtiyaç varİYİ Parti'li Paçacı: Tarafsız cumhurbaşkanlığı makamına ihtiyaç var
CHP'li Öztrak: Türkiye, bahar havasını iyi değerlendirmek zorundaCHP'li Öztrak: Türkiye, bahar havasını iyi değerlendirmek zorunda
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sözleşmesi Kadın ve Demokrasi Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
İYİ Parti'den TRT hakkında 'Osman Öcalan' ile ilgili suç duyurusu

İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu duyurdu! AK Partili belediye başkanları ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Egemen Bağış'tan Doğu Akdeniz açıklaması: Yapamazlar

Egemen Bağış'tan Doğu Akdeniz açıklaması: Yapamazlar

Bülent Arınç'tan 'edepsiz' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'edepsiz' açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda 'ahlaksızlık' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda tartışma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.