TBMM kanun teklifleri: Meclis Haziran'da toplandığında, AKP'nin öncelikleri neler olacak?

Meclis gündeminde halen komisyon çalışması tamamlanan mahalle bekçilerine ilişkin yasa teklifi bulunuyor. İnfaz düzenlemesi nedeniyle görüşmeleri ertelenen ve ağırlıklı olarak Hukuk Muhakemeleri Yasası'nda değişiklik içeren 2. yargı paketinin de Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.

AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İş Bankası'ndaki "CHP hisselerinin" Hazine'ye devrine ilişkin düzenlemeyi yeniden gündemine alırken; baro ve bazı meslek odalarının seçim sisteminin değiştirilmesi, erken yaşta evlilikler nedeniyle cinsel istismar suçu işleyenlere af gibi kamuoyunda tartışma yaratan düzenlemelerin de Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Koronavirüsle mücadele sırasında çalışmalarına yaklaşık 45 gün ara veren TBMM Genel Kurulu'nun son anda bir değişiklik olmazsa 2 Haziran'da toplanması planlanıyor. Muhalefetin salgın sürecinde çalışmamasını eleştirdiği Meclis'in, TBMM Başkanlığı seçiminin yapılacağı Temmuz ayı boyunca da çalışması bekleniyor.

AKP ayrıca, kamuoyunda daha önce de tartışılan ancak beklemeye alınan bazı düzenlemeleri de raftan indirmeyi planlıyor.

CHP hisselerinin Hazine'ye devrine formül aranıyor

Bu kapsamda AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda daha önce de bir kaç kez gündeme gelen ve tartışma konusu olan İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devrine ilişkin yasa değişikliği konusundaki çalışmaları hızlandırma kararı aldı.

Son olarak geçen Şubat ayında Erdoğan'ın talimatıyla parti içinde bir komisyon kurulmuş ve bu konuda yasal düzenleme için çalışma yapılması kararlaştırılmıştı.

AKP'nin son MYK toplantısında parti içi komisyonda yer alan Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nurettin Canikli'nin bir sunum yaptığı, Erdoğan'ın da bu konudaki çalışmaların TBMM'nin yeniden çalışmaya başlayacağı Haziran ayına kadar tamamlanması talimatı verdiği bilgisi kulislere yansıdı.

Uzun süredir bu düzenleme üzerinde çalışan ve miras hukukunun konusu olduğu için Anayasa Mahkemesi'nden dönmeyecek bir formül arayışını sürdüren AKP'de, Siyasi Partiler Yasası'nın, siyasi partilere ticaret yasağı içeren 67. maddesinde değişiklik yapılarak, "Siyasi partiler sahip oldukları hisseleri Hazine'ye devreder" ifadesinin eklenmesi seçeneği duruluyor.