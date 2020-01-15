TBMM Karadağ Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu Büyükelçi Kastratovic ile görüştü

Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç ile Meclis'te görüştü.

Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Kavuncu, iki dost ve kardeş ülkenin Balkanlar'da ortak bir dış politika vizyonuna sahip olduğunu belirtti.

Ülkeler arasındaki kültürel, ekonomik, siyasi, askeri ilişkilerin de üst düzeyde olduğunu dile getiren Kavuncu, "Türkiye, dünyada barış ve istikrarın tesis edilmesini, dolayısıyla Balkanlar'ın da barış ve huzur içerisinde olmasını arzu etmektedir." dedi.

Karadağ'ın kısa sürede NATO'ya üyelik sürecini tamamlamasını önemli bir başarı olarak gördüklerini ifade eden Kavuncu, diğer Balkan ülkelerine de Karadağ'ın örneklik teşkil edeceğine inandıklarını kaydetti.

Kavuncu, Karadağ'ın başarılı ekonomik sürecini ve AB'ye üyelik sürecini takdirle izlediklerini ve desteklediklerini de belirtti.

Çok sayıda Türk firması ve kurumunun Karadağ'da hizmet verdiğini aktaran Kavuncu, bu çerçevede iki ülke arasındaki ticaret hacminin 12 yılda 10 kat arttığını ve Karadağ'a yatırım yapan ülkeler arasında Türkiye'nin beşinci sırada bulunduğunu söyledi.