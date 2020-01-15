HABER
  4. TBMM Karadağ Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu Büyükelçi Kastratovic ile görüştü

TBMM Karadağ Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu Büyükelçi Kastratovic ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 15:49 | Son Güncelleme

Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu: - "Türkiye, dünyada barış ve istikrarın tesis edilmesini, dolayısıyla Balkanlar'ın da barış ve huzur içerisinde olmasını arzu etmektedir"

Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç ile Meclis'te görüştü.

Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Kavuncu, iki dost ve kardeş ülkenin Balkanlar'da ortak bir dış politika vizyonuna sahip olduğunu belirtti.

Ülkeler arasındaki kültürel, ekonomik, siyasi, askeri ilişkilerin de üst düzeyde olduğunu dile getiren Kavuncu, "Türkiye, dünyada barış ve istikrarın tesis edilmesini, dolayısıyla Balkanlar'ın da barış ve huzur içerisinde olmasını arzu etmektedir." dedi.

Karadağ'ın kısa sürede NATO'ya üyelik sürecini tamamlamasını önemli bir başarı olarak gördüklerini ifade eden Kavuncu, diğer Balkan ülkelerine de Karadağ'ın örneklik teşkil edeceğine inandıklarını kaydetti.

Kavuncu, Karadağ'ın başarılı ekonomik sürecini ve AB'ye üyelik sürecini takdirle izlediklerini ve desteklediklerini de belirtti.

Çok sayıda Türk firması ve kurumunun Karadağ'da hizmet verdiğini aktaran Kavuncu, bu çerçevede iki ülke arasındaki ticaret hacminin 12 yılda 10 kat arttığını ve Karadağ'a yatırım yapan ülkeler arasında Türkiye'nin beşinci sırada bulunduğunu söyledi.

Kavuncu, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların da bu ülkedeki hizmetleriyle takdir topladığını kaydetti.

Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç de kendisinin bu görevi öncesinde Karadağ Meclisinde görev yaptığını, bu nedenle TBMM'de bulunmaktan ve milletvekilleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

TBMM'nin dost ülkeler arasına Karadağ'ı da almasından dolayı teşekkür eden Kastratoviç, Türkiye'nin kendilerine her konuda destek verdiğini, NATO üyeliğinde ve AB sürecinde her zaman Türkiye'nin desteğini gördüklerini belirtti.

Kasratoviç, iki ülke arasındaki siyasi alandaki ilişkileri ekonomik olarak da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı 6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı
"Hakkımı helal etmiyorum" diyerek istifa etti"Hakkımı helal etmiyorum" diyerek istifa etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Aksaray’da muhtarlarla bir araya geldiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Aksaray’da muhtarlarla bir araya geldi
Anahtar Kelimeler:
Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç TBMM Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erol K ziyaret

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu

İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
CHP'li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

"Hakkımı helal etmiyorum" diyerek istifa etti

Son dakika! Bakan Pakdemirli'den burs müjdesi

"Şimdiden hayırlı olsun" deyip burs müjdesini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan belediye başkanları hakkında açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan belediyeler hakkında açıklama

Son dakika! Çavuşoğlu: Hafter barış istemiyor

Çavuşoğlu: Hafter barış istemiyor

Son dakika! Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Prof. Özden Zeynep Oktav, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.