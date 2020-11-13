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TBMM kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 02:54 | Son Güncelleme

Depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimine dair karar ile Kamu Başdenetçiliği seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Karara göre, Meclis Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Başkanvekilliğine AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Komisyon Sözcülüğüne AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Katip olarak da MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı seçildi.

Komisyon üyeleri ise CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık oldu.

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Resmi Gazete'de Kamu Başdenetçiliği seçimine ilişkin karar da yer aldı.

Kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 74'üncü, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince, Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonca gösterilen üç aday içerisinden, Genel Kurulun 11 Kasım tarihli 15'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Şeref Malkoç'un Kamu Başdenetçiliğine seçildiği belirtildi. (AA)

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