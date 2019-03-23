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TBMM, kendi çiçeğini üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 11:20 | Son Güncelleme

  DÜNYA parlamentoları arasında 232 çeşit ağaç ve ağaççık ile en büyük yeşil alana sahip parlamentosu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, (TBMM) bahçesinde yer alan serada, 40 çeşit çiçek türü yetiştiriliyor.

DÜNYA parlamentoları arasında 232 çeşit ağaç ve ağaççık ile en büyük yeşil alana sahip parlamentosu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, (TBMM) bahçesinde yer alan serada, 40 çeşit çiçek türü yetiştiriliyor. Meclis'te gerçekleştirilen faaliyetlerde kullanılan çiçeklerin tamamı yerleşkedeki bu serada üretiliyor.
Ankara'nın merkezindeki en önemli yeşil alanlardan olan ve yaklaşık 485 dekar alan üzerine kurulu Meclis bahçesi, Türkiye'de ilk defa düzenlenen peyzaj mimari dalındaki 'Meclis Parkı Yarışması' ile tasarlandı. Meclis bahçesinde 232 çeşit ağaç, ağaççık, çalı ve yaklaşık 40 çeşit çiçek türünün yetiştirildiği sera bulunuyor. TBMM serasında mevsimlik çiçekler, kesme çiçekler, aromatik bitkiler, iç mekan bitkileri, ağaç, ağaççık, çalı türleri üretiliyor. Kış ve yaz çiçekleri, kapalı ve açık mekan çiçekleri ayrı ayrı yetiştiriliyor. Kış çiçekleri, Kasım ile Haziran ayının ortasına kadar, yaz çiçekleri ise Haziran ve Kasım ayları arasında yetiştirilip kullanılıyor.
MECLİS'TEKİ FAALİYETLERDE KULLANILIYOR
Meclis'te gerçekleştirilen faaliyetlerde kullanılan çiçeklerin tamamı yerleşkede yer alan bu serada üretiliyor. TBMM binaları iç mekanlarında saksılı bitkilerle tasarım uygulamaları yapılırken, 23 Nisan, 15 Temmuz, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi resmi törenler, özel günler ve anma haftalarında gerekli çiçek düzenlemeleri de bu günlere özel yapılıyor. Botanik bahçesi kadar bitki çeşitliliğinin olması nedeniyle üniversiteler, liseler, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için dış mekan derslikleri şeklinde eğitim-öğretim fırsatları oluşturuluyor.
'TBMM KENT İÇERİSİNDE BİR DOĞA'
TBMM serası görevlisi, Meclis bahçesinin ağaç ve bitki çeşitliliği açısından son derece zengin olduğunu söyleyerek "Ladinler var, meşe ağaçları var, porsuk ağaçları, sedirler, meyve ağaçlarımız var. Japon elması, sakura, Japon kirazı, Japon ayvası var. Pek çok ağaca ev sahipliği yapıyoruz. Anavatanı Çin olan salkım söğüt var. Japonya’dan getirilmiş büyütülmüş Japon elmaları var, Sakuralarımız var. Burası o anlamda çok zengin. Kent içeresinde bir doğa mevcut. Türkiye’nin pek çok yerinden gelen öğrencilere eğitim veriyoruz. Aynı zamanda burası pek çok kuşa da ev sahipliği yapıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Meclis bahçesi
-Sera
-Seradaki çiçekler
-Sera görevlisi ile röp.
Haber-Kamera: Besti KARALAR-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

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