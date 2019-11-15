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TBMM Komisyonu, Düzce Cezaevi'nde incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:10 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde incelemelerde bulundu.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - TBMM İnsan Hakları Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde incelemelerde bulundu. Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, işkenceye sıfır toleransın çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye’de 1990’lı yıllarda olduğu gibi bir işkence, kaba şiddet, bir insan hakkı ihlali bulunmamaktadır" dedi.
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve komisyon üyesi milletvekilleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile birlikte, Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Hüseyin Yayman inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu olarak önce Sincan cezaevini, Silivri ve Bakırköy cezaevlerini, geçen hafta ise Elazığ ve Diyarbakır cezaevlerini ziyaret ettik. Cezaevlerinde ki problemler nelerdir? Burada tutuklu ve hükümlülerin bir insan hakkı ihlali var mıdır? Bir işkence var mıdır? Kaba şiddet var mıdır? Şikayetler nelerdir? Bütün bu konuları, inceleme yapmak üzere ziyaretlerde bulunduk. Çok şükür ki şunu bütün açıklığı ile ifade etmek isterim iktidar ve muhalefet dahil olmak üzere hepimizin ortak kanaati Türkiye’de 1990’lı yıllarda olduğu gibi bir işkence, kaba şiddet, bir insan hakkı ihlali bulunmamaktadır. Bu zaten bizim cezaevi raporlarımızda da hem Sincan cezaevi raporumuzda hem Bakırköy ve Silivri Cezaevi raporlarımızda bütün partilerin katılımı ile tutanak altına alınmıştır. Bazı milletvekillerimizin şerhleri vardır. Fakat bu şerhlerde de yine oralarda ki şartların iyileştirilmesi ile ilgili talepler vardır" dedi.
'MEMURLARININ PROBLEMLERİ VAR'
Yayman, ceza infaz memurlarının bir takım sorunları olduğuna dikkat çekerek, "Aynı zamanda ceza infaz memurlarının da bir takım problemleri var. Bunları da takip ediyoruz. Bunlarla ilgili olarak komisyonumuz incelemelerde bulunuyor. Büyük bir uyum içinde çalıştığımızı söylemek isterim. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti insan hakları meselesinde evrensel normlarda pratikleri geliştiren bir ülkedir. Geçmişe göre çok büyük bir ilerleme gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.
'İNSAN HAKLARI MESELESİ SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR'
Yayman, insan hakları konusuna önem verdiklerine dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"Biz insan hakları meselesini siyasetin üzerinde bir mesele olarak görüyoruz. Partiler üstü bir mesele olarak görüyoruz. Sürekli söylediğimiz gibi ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile İktidarı ile muhalefeti ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP dahil olmak üzere bütün partiler bu komisyonda varlar."
'İŞKENCEYE SIFIT TOLERANS'
Yayman, işkenceye karşı sıfır tolerans anlayışı içinde olduklarını belirterek, şu açıklamada bulundu:
"İşkenceye sıfır tolerans meselesi çok önemlidir. Adalet Bakanımız ile sürekli irtibat ve temas halindeyiz. Bütün şeffaflığı ile cezaevlerine çat kapı ziyaretler yaparak cezaevlerinde bir hak ihlali varsa bunların peşinde olduğumuzu, bunları takip ettiğimizi söylememiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Adalet Bakanlığı cezaevleri konusunda bir paradigma değişimi yaşanmış durumda, bir devrim gerçekleşmiş durumda. Fiziki şartların iyileştirilmesi, tutuklu ve hükümlü yakınlarına daha iyi muamele yapılması çok önemli. Ama cezaevlerinin ıslahı konusunda bizim ortak akılla hareket etmemiz lazım."

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