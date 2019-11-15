TBMM Komisyonu, Düzce Cezaevi'nde incelemelerde bulundu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - TBMM İnsan Hakları Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde incelemelerde bulundu. Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, işkenceye sıfır toleransın çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye’de 1990’lı yıllarda olduğu gibi bir işkence, kaba şiddet, bir insan hakkı ihlali bulunmamaktadır" dedi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve komisyon üyesi milletvekilleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile birlikte, Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Hüseyin Yayman inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu olarak önce Sincan cezaevini, Silivri ve Bakırköy cezaevlerini, geçen hafta ise Elazığ ve Diyarbakır cezaevlerini ziyaret ettik. Cezaevlerinde ki problemler nelerdir? Burada tutuklu ve hükümlülerin bir insan hakkı ihlali var mıdır? Bir işkence var mıdır? Kaba şiddet var mıdır? Şikayetler nelerdir? Bütün bu konuları, inceleme yapmak üzere ziyaretlerde bulunduk. Çok şükür ki şunu bütün açıklığı ile ifade etmek isterim iktidar ve muhalefet dahil olmak üzere hepimizin ortak kanaati Türkiye’de 1990’lı yıllarda olduğu gibi bir işkence, kaba şiddet, bir insan hakkı ihlali bulunmamaktadır. Bu zaten bizim cezaevi raporlarımızda da hem Sincan cezaevi raporumuzda hem Bakırköy ve Silivri Cezaevi raporlarımızda bütün partilerin katılımı ile tutanak altına alınmıştır. Bazı milletvekillerimizin şerhleri vardır. Fakat bu şerhlerde de yine oralarda ki şartların iyileştirilmesi ile ilgili talepler vardır" dedi.