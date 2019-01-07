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TBMM Komisyonu, sinema teklifi için 10 sivil toplum kuruluşunu davet etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 18:52 | Son Güncelleme

SİNEMA ve dizi sektörünü canlandırmayı amaçlayan yasa teklifi TBMM gündemine geliyor.

ANKARA, (DHA)- SİNEMA ve dizi sektörünü canlandırmayı amaçlayan yasa teklifi TBMM gündemine geliyor. Çarşamba günü Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu'nda görüşülmeye başlayacak yasa teklifi için sinema sektöründen 10 sivil toplum kuruluşu davet edildi.
9 Ocak Çarşamba günü TBMM Milli Eğitim, Gençlik Spor ve Kültür Komisyonu, 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun'da değişiklik öngören teklifi görüşecek. Kanun teklifi ile eser sayısı ve niteliğinde artış oluşturacak, üretilen eserlerin daha fazla seyirciyle buluşmasını sağlayacak, sinema sektörünü stratejik sektör olarak ele alacak yeni destek mekanizmalarının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DAVET EDİLDİ
Komisyona ilgili bakanlıkların yanı sıra, RTÜK ve aralarında Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği, Film Sanayi ve Tüm Oyuncuları Destekleme Derneği, Film Yönetmenleri Derneği, Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği, Sinema Yazarları Derneği'nin de olduğu 10 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri davet edildi.
YABANCI FİLMLERİ DESTEKLEME KOMİSYONU OLUŞTURULACAK
Yasa değişikliği teklifinde, üretilen eserlerin daha fazla seyirciyle buluşması, ülkenin önemli film çekim merkezlerinden biri olması ve film turizminin desteklenmesi amacıyla ilgili bakanlık tarafından proje üretilmesi hedefleniyor. Ayrıca, ülkenin tanıtımına, ekonomik gelişimine ve önemli film çekim merkezlerinden birisi olmasına katkı sağlamak amacıyla verilecek dizi film ve yabancı film yapım desteklerine ilişkin başvuruları değerlendirmek üzere 'Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu' oluşturulacak.
BAKANLIK DESTEKLEYECEK
Yasa değişikliği teklifinde, ayrıca, izleyicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla uyarıcı işaret ve ibarelerinin her türlü tanıtım ve gösterim alanında kullanılması zorunlu hale getiriliyor. Sektörün canlanması için bakanlığın sinema alanındaki etkinlik, proje ve faaliyetleri desteklenmesi de amaçlanıyor. Bakanlığın, uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerini desteklemesi de hüküm altına alınıyor. Ayrıca, sektörde teşvik amaçlı düzenli ödüller verilecek. Uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi de amaçlanıyor.
Vatandaşların, sinema filmleri ile buluşmasına katkı sağlanması amacıyla, yeterli sinema gösterim donanımı olmayan yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişilerine donanım desteği de sağlanacak.

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