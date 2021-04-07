TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal komisyon üyelerine sunum yaptı.

"BELKİ DE İSTANBUL BOĞAZI'NDA BAŞKA BİNALARIN YALI OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Birpınar, dünyanın ortalama sıcaklığının giderek arttığını belirtti.

Sıcaklığın artmasına bağlı olarak karalar üzerindeki buz kütlelerinin eridiğine dikkati çeken Birpınar, "Böyle olunca deniz seviyesi yükseliyor. Yüzyılın sonunda sıcaklıkların 3 derece artması durumunda deniz seviyesinin 5 metreye kadar artması söz konusu. Birçok ada ülkesinin yok olacağı, kıyı ülkelerinin sular altında kalacağı bir durum olacaktır. Böyle olunca İstanbul Boğazı'ndaki su seviyesi de yükselecektir. Belki de İstanbul Boğazı'nda başka binaların yalı olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Birpınar, Türkiye'nin Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarını hazırladığını bu çerçevede yedi coğrafi bölgenin her biri için ayrı ayrı Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlandığını ve bu planların Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile eşgüdümlü olarak yapıldığını ifade etti.