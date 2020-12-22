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TBMM Libya Tezkeresini Onayladı

22.12.2020 22:28 | Son Güncelleme:
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TBMM Libya Tezkeresini Onayladı

CHP, İyi Parti ve HDP’nin itirazlarına rağmen Libya’ya asker gönderilmesini amaçlayan 18 ay süreli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi oy çokluğuyla onaylandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 18 ay süreyle daha Libya’yagörevlendirilmesini sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda, AKP-MHP ittifakının oy çokluğuyla kabul edildi. CHP, İyi Parti ve HDP tezkereye karşı çıktı.

Türkiye, 27 Kasım 2019 günü Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ve “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması” imzalamıştı. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkleri’nin haklarını savunma gerekçesiyle, HDP dışındaki tüm partilerce verilen destekle deniz yetki alanlarıyla ilgili mutabakat 5 Aralık 2019’da yasalaşmıştı. Libya’ya Türk askeri gönderilmesinin yolunu açacak askeri anlaşma ise, 21 Aralık 2019’da bu kez sadece HDP’nin değil CHP ve İyi Parti’nin itirazlarına rağmen yasalaşmıştı. Buna bağlı olarak AKP-MHP oy çokluğuyla 2 Ocak 2020’de Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin 1 yıllık süreli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla kabul edilmişti.

Geçen yılki tezkere süresi sona erdiğinde Ocak 2021’in ilk haftasında TBMM’nin ara tatile girmesi planlandığı için Libya tezkeresi, bugün gündeme alındı.

Libya tezkeresi, AKP’li TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in yönettiği TBMM Genel Kurulu’nda CHP, İyi Parti, HDP’nin ret oyu vermesine karşın AKP

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