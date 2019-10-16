"TBMM Lojmanında cinayet" davası

Eski SHP Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün 24 Haziran 1991'de TBMM Lojmanlarında öldürülmesine ilişkin Abdullah Gökalp'in yargılandığı davada dönemin milletvekillerinden Ahmet Ersin ve eşinin "tanık" olarak dinlenmeleri kararlaştırıldı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki Erol Güngör ve avukatları ile sanık avukatı katıldı. Başka suçtan Bursa Cezaevinde hükümlü bulunan sanık Gökalp ile videokonferans üzerinden bağlantı kuruldu.

Duruşmada, tanık olarak dinlenmesi için talimat yazılan sanık Abdullah Gökalp'in eşinin talimat duruşmasına gittiği, ancak sanığın eşi olması nedeniyle tanıklık yapmak istemediğini beyan ettiği tutanağa geçirildi.

Güngör'ün avukatları da bazı kişilerin tanık olarak dinlenmeleri talepli dilekçelerini mahkemeye verdi.

Avukatlardan Ahmet Hamdi Yıldırım söz alarak, dönemin milletvekillerinden Ahmet Ersin'in bir dergiye "Dokunulmazlıklar kaldırılsın, polis bu cinayeti üç günde çözer" şeklinde beyanda bulunduğunu ifade etti. Maktulün o dönemki kız arkadaşı Çiğdem Taşkıran'ın da sıcağı sıcağına verdiği ifadede "Ersin'in eşinin maktule yönelik bir ilgisi olduğunu söylediğini" anlatan Yıldırım, bu sebeplerle Ersin ve eşinin tanık olarak dinlenmelerini istediklerini bildirdi.