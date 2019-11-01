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TBMM, 'maket ev' satışlarını inceleyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2019 14:28 | Son Güncelleme

EV sahibi olmak isterken, maket üzerinden aldıkları ev ile yapılan ev arasında metrekare ve kalite farkı olması nedeniyle dolandırıldığını ileri süren onlarca kişi, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurdu.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- EV sahibi olmak isterken, maket üzerinden aldıkları ev ile yapılan ev arasında metrekare ve kalite farkı olması nedeniyle dolandırıldığını ileri süren onlarca kişi, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurdu. İddialarla ilgili alt komisyon kurulacağı belirtildi.
TBMM Dilekçe Komisyonu'na, ev sahibi olmak isterken dolandırıldığını ileri süren onlarca kişi şikayette bulundu. Ev sahibi olmak ya da konut yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, inşaat başlamadan önce maket tasarım üzerinden aldıkları evler ile yapılan evler arasında hem metrekare hem de kalite farkı olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Meclis'te iddiaları incelemek üzere alt komisyon kurulacağı belirtildi. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, "Alt komisyon kurulması hususu, Dilekçe Komisyonunda yapılacak ilk genel kurulda üyelerin görüşüne sunulacak, tartışılacak ve muhtemelen alt komisyon kurulacak" bilgisini paylaştı.

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