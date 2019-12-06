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TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:48 | Son Güncelleme

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ Bursa’ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulu Cami’de ikindi namazını kıldıktan sonra çarşı esnafıyla sohbet etti.

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ
Bursa’ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulu Cami’de ikindi namazını kıldıktan sonra çarşı esnafıyla sohbet etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur aktaş’ı tarihi belediye binasında ziyaret eden Şentop, ardından Bursa Valiliği'ne geçti. Burada Vali Yakup Canbolat ve Bursa milletvekilileri ile bir araya gelen Şentop, daha sonra Panorama 1326 müzesini ziyaret etti.

Muammer İRTEM- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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