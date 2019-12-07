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TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 02:22 | Son Güncelleme

'EKONOMİMİZE OLAN SALDIRANLARA CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE GEREKEN CEVABI VERDİK' TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘2019 Ekonomiye Değer Katanlar' ödül törenine katıldı.

'EKONOMİMİZE OLAN SALDIRANLARA CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE GEREKEN CEVABI VERDİK'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘2019 Ekonomiye Değer Katanlar' ödül törenine katıldı. Burada iş dünyasıyla yemekte buluşan Meclis Başkanı Şentop, iş insanlarına seslendi. Ülke ekonomisine pek çok kez saldırıldığına işaret eden Şentop, küresel güç odaklarının saldırılarına karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin gereken cevabı verdiğini, vermeye de devam edeceğini dile getirdi. Bugün dünyanın değişim içerisinde olduğunu vurgulayan Şentop, "Dünya bir değişim yaşıyor, o değişimin içerisindeyiz. Küreselleşme dediğimizde, birçok şeyi küreselleştirdiğimizi ve kendimizin de küreselleştiğimizi görüyoruz. Bilgi bunlardan bir tanesi. Dünyanın bir yerindeki olay, hepimiz tarafından takip ediliyor, dünyanın her hangi bir yerinde gerçekleşen olay bütün dünyayı etkileyebiliyor" dedi.

'TÜRKİYE’NİN ZAMANA İHTİYACI VAR'

Meydana gelen olayların yalnızca ekonomiyi değil, siyasal yapıları ve uluslararası sistemi de etkilediğini belirten Meclis Başkanı Şentop, "Hiç kutuplu bir dünya üzerindeyiz, bu yeniden düzenlenecek. Yeni dünyanın başlangıcındayız, bu dönemde Türkiye’nin kendini inşa etmesi gerekiyor. Türkiye de hükümet değişikliği sistemini bu bağlam içerisinde yaptı. Yeni kurulacak dünyada aktif aktör olabilmek için Türkiye, kendisini yeniden kurma düşüncesiyle hareket etti. Türkiye’nin zamana ihtiyacı var" diye konuştu.

'NUFÜS DENGE DEĞİŞİKLİKLERİ TÜM COĞRAFYAYI ETKİLEYECEK'

Dünya nüfusuna vurgu yapan Meclis Başkanı Şentop, "Uluslararası göç ve göçmenlerle ilgili toplantılar yapıyoruz, her zaman söylüyorum bugünü hararetle arayacaksınız. Çünkü öyle bir nüfus denge değişikliği var ki, tüm coğrafyaları etkileyecek. Dünyada barışı sağlayamazsak, herkesin kendi içerisinde barış içerisinde yaşayacağı ortam tesis edemezsin. Bütün insanlığın huzuru, diğer bütün fertlerin huzur ve barış içerisinde yaşamasına bağlı. Bütün bu değişiklikler, dünya düzeninin yeni bir dünya düzenine yol aldığını gösteriyor" dedi.

'TÜRKİYE’NİN GÜCÜNE İNANMALIYIZ'

Türkiye’nin, önümüzdeki 50 yıl içerisinde konuşulan ülkelerden biri olacağını kaydeden Meclis Başkanı Şentop, bunun sebeplerinden birinin genç nüfus ve ekonomi olduğunu vurguladı. Şentop, "Türkiye’nin gücüne, geleceğine inanmalıyız. Bu tarihin ve geleceğin bize yüklemiş olduğu bir sorumluluk. Tarihin akışının hızlandığı dönemden geçiyoruz. Bu yürüyüşümüzde her birinizin kendi sahasında attığı iyi ve güçlü adımlar tartışılmaz. İyilik ve adalet için hep beraber yürüyoruz. Zayıflamamızı bekleyenlerin elleri, böğründe kalacaktır" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarının ardında farklı dallarda ödül kazanan firmalara ödülleri verildi.

Muammer İRTEM-Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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