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  4. TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonunda görev alacaklar belli oldu

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonunda görev alacaklar belli oldu

09.07.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta Marmara Denizi olmak üzere, denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunda çalışacak isimler ile görev dağılımları belli oldu.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonunda görev alacaklar belli oldu

"Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Kararına göre, başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun üyelikleri için Genel Kurul'un 6 Temmuz'da 99'uncu Birleşiminde, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelikleri için de 7 Temmuz'da Komisyon toplantısında seçim yapıldı.

Komisyonun başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, başkanvekilliğine AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, sözcülüğüne AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, katipliğine MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, üyeliklerine ise CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ile CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun seçildi.

(AA)

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deniz salyası
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bursa kocaeli istanbul balikesir canakkale yalova tekirdag sanayi atiklari direk denize akiyor ayrica marmara yada karadenizde gemiler ariklarini denize bosaltiyor marmarw gemiler icin atik bosaltma alani olmus gizli antlasmalarmi var anlamadik deniyor sosyal medyada

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