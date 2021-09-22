HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. TBMM ne zaman açılacak? Meclis çalışmalara ne zaman başlayacak?

TBMM ne zaman açılacak? Meclis çalışmalara ne zaman başlayacak?

22.09.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Temmuz itibarıyla tatile giren Meclis’in açılış tarihi belli oldu. TBMM’nin gündeminde de önemli konular yer alacak. 3600 ek gösterge gibi önemli meselelerin görüşülmesi beklenen Meclis’in ne zaman açılacağı belli oldu.

TBMM ne zaman açılacak? Meclis çalışmalara ne zaman başlayacak?

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz 2021’de kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından kapatılan TBMM, ekim ay itibarıyla yeni çalışma döneminde birçok gündem maddesiyle çalışmalarına start verecek.

TBMM (MECLİS) NE ZAMAN AÇILIYOR?

Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz 2021’de Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin arkasından, Anayasa ve İçtüzük gereği kapsamında, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapanmıştı.

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Yani Meclis, 1 Ekim’de açılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kiloSapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kilo
Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar!Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar!
En güzel 2021 sonbahar sözleri ve mesajları!En güzel 2021 sonbahar sözleri ve mesajları!

En Çok Okunan Haberler

Malezya'nın başı maymun çeteleriyle dertte

Malezya'nın başı maymun çeteleriyle dertte

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Taliban: Biz de gelelim

Taliban: Biz de gelelim

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.