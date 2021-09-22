TBMM ne zaman açılacak? Meclis çalışmalara ne zaman başlayacak?

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz 2021’de kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından kapatılan TBMM, ekim ay itibarıyla yeni çalışma döneminde birçok gündem maddesiyle çalışmalarına start verecek.

TBMM (MECLİS) NE ZAMAN AÇILIYOR?

Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz 2021’de Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin arkasından, Anayasa ve İçtüzük gereği kapsamında, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapanmıştı.

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Yani Meclis, 1 Ekim’de açılacak.



