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TBMM’nin 20 yıllık berberi AK Parti’den aday adayı oldu! İşte ilk sözleri…

24.03.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçim sürecinde partilerin milletvekili aday adayları da dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda en çok konuşulan adaylardan biri de TBMM’de 20 yıldır berber olarak görev yapan Mümtaz Aslan oldu. Aslan, AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu belirterek “Berber olduğum için siyasetin içindesin demektir. Halkın sorunlarıyla ilgilenmekte güzel bir şey. Vekil olursam onların sıkıntılarıyla da ilgileneceğim” dedi.

TBMM’nin 20 yıllık berberi AK Parti’den aday adayı oldu! İşte ilk sözleri…

AK Parti'nin en çok dikkat çeken milletvekili aday adaylarından birisi de TBMM'de 20 yıldır berber olarak görev yapan Mümtaz Aslan oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 20 yıllık berberi Mümtaz Aslan, Ak Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

TBMM’nin baş berberi Mümtaz Aslan, meslek hayatına 12 yaşında başladı. 23 yaşında iş yeri sahibi olan Aslan, 2003 yılında Meclis’te berber olarak çalışmaya başladı. İlerleyen dönemlerde baş berber olarak görev yapan Aslan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve birçok siyasi kişileri tıraş etti. Meclis’teki görevinden istifa eden Aslan, uzun yıllar görev yaptığı Ak Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

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DEMİREL, ÖZAL VE ERBAKAN’I TIRAŞ ETTİ

Meclis’te çalıştığı sürede tıraş ettiği siyasi kişilerden bahseden Mümtaz Aslan, Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan gibi birçok siyasi kişileri tıraş ettiğini belirterek, “Milletvekillerimi çok seviyorum, onlarda beni çok seviyor. Mesleğimi severek yapıyorum” dedi.

“TBMM’YE GELDİĞİM ZAMAN SORUNLARI ÇÖZECEĞİM”

Berber esnafının çok sorunları olduğunu ifade eden Aslan, “Çırakların olsun, kalfaların olsun, iş yeri olan dükkan sahiplerinin gerçekten çok sorunları var. Ben bunların sorunlarının hepsini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldiğim zaman en iyi şekilde çözüp, onlara yardımcı olacağım, en iyi şekilde onları temsil edeceğim” diye konuştu.

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“BERBER OLDUĞUM İÇİN SİYASETİN İÇİNDESİN DEMEKTİR”

1984 yılında Refah Partisi’nde siyasete başladığını dile getiren Aslan, “Mahalle teşkilatlarından başlayarak sokak sokak çalışmalarımız oldu. Erbakan hocam bize ne görev verdiyse en iyi şekilde çalıştım. Milli görüşten yetişerek, siyasetin içinden geldik. Siyasi hayatım devam ediyor, siyaset bitmez. Berber olduğum için siyasetin içindesin demektir. Halkın sorunlarıyla ilgilenmekte güzel bir şey. İnşallah vekil olursam onların sıkıntılarıyla da ilgileneceğim” ifadelerini kullandı.

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“PARTİMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM”

İnsanlara yararlı olmak için, milletvekilli ve partide görev almak istediği belirten Aslan, “Kararımı verdim, büyüklerimizin olurlarını da aldım, halkımızdan istek var. Partimi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı en iyi şekilde temsil edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben yararlı olacağım” dedi.

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Berber Milletvekili ak parti

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