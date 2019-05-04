HABER

TBMM'nin en genç milletvekili Malezya’nın en genç bakanıyla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 07:51 | Son Güncelleme

TBMM'nin en genç üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Malezya’nın en genç kabine üyesi Gençlik ve Spor Bakanı Seyit Sadık ile görüştü.

TBMM'nin en genç milletvekili Malezya’nın en genç bakanıyla görüştü

Düzenlediği münazara aktivitelerinden tanıdığı Bakan Seyit'i Putrajaya’daki makamında ziyaret eden milletvekili Kadak, Malezyalı bakanla Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirmeye yönelik görüşlerini paylaştı.

Türkiye’yi ilk defa 2016’da Kadak’ın düzenlediği etkinliğe katılmak için ziyaret ettiğini belirten Seyit, “Ziyaretimden kısa süre önce darbe girişimi olmuştu. Yakın çevrem bana gitmememi tavsiye ediyordu, fakat ülkeye ilk seyahatim olacağı için heyecanlıydım ve gitmeye karar verdim.” dedi.

Seyit, kedileri çok seven biri olarak İstanbul’da kedilere olağanüstü değer verildiğine şahitlik ettiğini ve bundan çok memnun olduğunu vurguladı.

Siyasette gençlere de yer verilmesinin önemine değinen Seyit, “Bana göre Başbakanımız Mahathir Muhammed ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerin siyasette önünü açması tüm dünya için bir örnektir.” şeklinde konuştu.

Seyit Sadık, görüşmenin ardından Kadak’a, Malezya kültürüne ait geleneksel kumaştan hediye etti.

Görüşmeye dair AA muhabirine konuşan Rümeysa Kadak da bakan Seyit ile 2016’da kendisinin düzenlediği bir münazara turnuvasında tanıştığını belirtti.

Kadak, “Münazara gibi entelektüel faaliyetlere katılmanın Seyit'in ve benim hayatımda çok önemli etkiler bıraktığını düşünüyorum. Bu tür entellektüel faaliyetlerde bulunan arkadaşlarımızın bugün çok başarılı işlere imza attığına da şahitlik ediyoruz.” ifadesini kullandı.

TBMM’nin en genç milletvekili olarak Malezya’nın en genç kabine üyesiyle görüşmekten memnuniyet duyduğunu vurgulayan Kadak, “Bir sonraki görüşmeyi inşallah İstanbul’da yapacağız. Bu görüşmenin ciddi genç potansiyeline sahip iki ülke arasındaki faaliyetlere katkı sağlamasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

(AA)

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Erdoğan, Abdullah Abdullah'ı kabul ettiErdoğan, Abdullah Abdullah'ı kabul etti
Bakan Çavuşoğlu KKTC’deBakan Çavuşoğlu KKTC’de
Anahtar Kelimeler:
rümeysa kadak En genç milletvekili Malezya

En Çok Okunan Haberler

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 29 yaralı

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 29 yaralı

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Trump yönetiminden Venezuela'ya askeri harekat görüşmesi

Trump yönetiminden Venezuela'ya askeri harekat görüşmesi

Borç-alacak meselesi kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Borç-alacak meselesi kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu!

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Bakan Soylu: Karanlıkta kalan 5 bin suç aydınlatıldı

Bakan Soylu: Karanlıkta kalan 5 bin suç aydınlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD Büyükelçilğine tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan ABD Büyükelçilğine tepki

Milli Savunma Bakanı Akar: Görüşlerimize yaklaştıklarını görmekten mutlu oldum

Akar: Görüşlerimize yaklaştıklarını görmekten mutlu oldum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.