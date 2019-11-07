TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Toplantısı

TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Türkiye şu an en genç nüfusa sahip ülkelerden birisidir. Gençliğimiz zenginliğimiz ama yaşlanan nüfusumuzu da zenginliğimiz haline getirebiliriz." dedi.

Çalık, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu toplantısında, çalışma esaslarına ilişkin üye milletvekillerine yönelik yaptığı açıklamada, grubun TBMM'de tüm siyasi partilerden oluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin, 1994 yılında Avrupa ülkeleri ile imzaladığı Kahire Birleşmiş Milletler Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programının tarafları arasına girerek çalışmalar gerçekleştirdiğini anımsatan Çalık, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu'nun bu program çerçevesinde 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedeflerini belirlediğini ve bu doğrultuda emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi.

Kalkınma hedeflerinin başında yoksullukla mücadele ve anne-çocuk sağlığının geldiğini belirten Çalık, "OECD ülkelerinin 30 yılda ulaştığı hedefe biz 10 yılda çok rahat şekilde ulaştık. 2000 yılında 187 ülkenin imzalamış olduğu kalkınma hedeflerinin 8'ine çok erken ulaşmış ender ülkelerden birisiyiz. Özellikle anne-bebek ölüm oranlarında 2000 yılı ile bugünü karşılaştırdığımızda ciddi farklılıklar karşımıza çıkmaktadır. Bugün anne ölümlerinin yüz binde 15'e, bebek ölümlerinin binde 7'lere gerilediği bir Türkiye var ve bu konuda sağlık reformlarının çok ciddi etkisi var." dedi.