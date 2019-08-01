HABER

TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:27 | Son Güncelleme

Komisyon üyeleri, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den obezite ile mücadele faaliyetlerine ilişkin brifing aldı, belediyenin sağlık hizmetleri birimi, beslenme ve diyet bölümünde incelemelerde bulundu

İSTANBUL (AA) - TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, Eyüpsultan Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığındaki komisyon, İstanbul'da yerinde inceleme çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesini ziyaret eden komisyon üyeleri, Belediye Başkanı Deniz Köken'den sağlıklı yaşam ve obezite ile mücadele projelerine ilişkin brifing aldı.

TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyon Başkanı Satır da Köken'e komisyonun kurulma amacı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Heyet, daha sonra belediyenin sağlık hizmetleri birimi, beslenme ve diyet bölümünde inceleme yaptı.

PARTNERŞeyma Subaşı'nın reklamdan ne kadar kazandığı ortaya çıktıŞeyma Subaşı'nın reklamdan ne kadar kazandığı ortaya çıktı
Motosikletlinin televizyonla tehlikeli yolculuğu kameradaMotosikletlinin televizyonla tehlikeli yolculuğu kamerada
Sel bölgesinde bilimsel önlem alınmalıSel bölgesinde bilimsel önlem alınmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan Belediyesi obezite TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

PMYO Giriş sınavı şartları nelerdir, kimler başvurabilir? 2500 öğrenci alımı için kılavuz yayımlandı!

PMYO 2019 başvuru şartları açıklandı!

Zilhicce ayı başlıyor! Zilhicce Ayı ibadetleri neledir, nasıl oruç tutulur?

Zilhicce ayı başlıyor!

İstanbul'da 230'u geçmeyen araca '400 km hız' cezası

230'u geçemeyen araca '400 km hız' cezası

Çanakkale'de kaçak göçmenler termal kameralı drone ile yakalandı

Böyle görüntülendiler! Gece yarısı yakalandılar

Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

Bim'de 6 Ağustos'tan itibaren indirimli parfümler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.