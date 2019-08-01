TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, Eyüpsultan Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığındaki komisyon, İstanbul'da yerinde inceleme çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesini ziyaret eden komisyon üyeleri, Belediye Başkanı Deniz Köken'den sağlıklı yaşam ve obezite ile mücadele projelerine ilişkin brifing aldı.

TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyon Başkanı Satır da Köken'e komisyonun kurulma amacı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Heyet, daha sonra belediyenin sağlık hizmetleri birimi, beslenme ve diyet bölümünde inceleme yaptı.

