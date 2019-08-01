HABER

TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 20:39 | Son Güncelleme

Komisyon üyeleri, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den obezite ile mücadele faaliyetlerine ilişkin brifing aldı, belediyenin diyabet merkezinde incelemelerde bulundu

İSTANBUL (AA) - TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, Üsküdar Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığındaki komisyon, İstanbul'da yerinde inceleme ziyaretlerine devam ediyor.

Üsküdar Belediyesini ziyaret eden komisyon üyeleri, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den sağlıklı yaşam ve obezite ile mücadele projelerine ilişkin bilgi aldı.

TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyon Başkanı Satır da Türkmen'e, komisyonun kurulma amacı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi aktardı.

Daha sonra Üsküdar Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinin imzaladığı protokol ile kurulan Üsküdar Diyabet Merkezini inceleyen heyet, buradan Nakkaştepe Millet Bahçesine geçti.

TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu'nun ziyaretleri yarın da devam edecek.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Belediyeden engelli Havva için asansörBelediyeden engelli Havva için asansör
Sağlıkçıların fazla mesai isyanıSağlıkçıların fazla mesai isyanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
obezite TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu Üsküdar

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Ankara'da iğrenç olay!

Ankara'da iğrenç olay!

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

Aşkı bitiren kare! Güzel oyuncuyla...

Aşkı bitiren kare! Güzel oyuncuyla...

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli tümgeneral hayatını kaybetti

Emekli tümgeneral hayatını kaybetti

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili yoğunluğu başladı

Tatil yoğunluğu başladı! Akın ettiler

Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

PMYO Giriş sınavı şartları nelerdir, kimler başvurabilir? 2500 öğrenci alımı için kılavuz yayımlandı!

PMYO 2019 başvuru şartları açıklandı!

Zilhicce ayı başlıyor! Zilhicce Ayı ibadetleri neledir, nasıl oruç tutulur?

Zilhicce ayı başlıyor!

İstanbul'da 230'u geçmeyen araca '400 km hız' cezası

230'u geçemeyen araca '400 km hız' cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.