TBMM Olası Seçim Tartışmalarıyla Açıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iktidar ile muhalefet arasında seçim odaklı tartışma ve olası gelişmeler beklentisiyle bugün açıldı.

Ankara siyasetinde son günlerde başkanlık rejimi niteliğindeki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden vazgeçilmesi tartışması gündemde. Muhalefetin parlamenter sisteme geri dönüş talebini seslendirmeye devam etmesine karşın iktidar, erken seçim ihtimalini ve başkanlık sisteminde değişiklik yapılmasını reddediyor.

TBMM Genel Kurulu, yasama çalışmaları kapsamında öncelikle Vergi Usul Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler içeren vergi düzenlemesi teklifini ele alacak.

Daha sonraysa AKP ile Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin hazırlık sürecini ortaklaşa yürüttüğü Siyasi Partiler Kanunu'nda ve seçim mevzuatında değişiklik öngören yasa teklifi merak konusu. Teklifin önümüzdeki haftalarda TBMM gündemine taşınıp taşınmayacağı konusunda belirsizlik söz konusu. Bunun yanısıra basın ve ifade özgürlüğüne zarar vereceği endişesine neden olan sosyal medya düzenlemesi de gündemde. Bu konuda AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yasa teklifi hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

TBMM 27. Dönemi'nde beşinci yasama yılı, saat 14.00'te Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıyla resmen başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar salonda yerlerini alırken, milletvekili olmaması nedeniyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener protokol locasındaydı. Eski TBMM başkanlarından Bülent Arınç ile Mehmet Ali Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları tam kadro locadaydı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte 18 kişilik kabine üyelerinin 14'ünün locadaki yerlerini aldıkları görüldü.

Muhalefet cephesinde Millet İttifakı ortağı İyi Parti Genel Başkanı Akşener, salona girdiğinde kendi partisinin milletvekilleri tarafından ayakta alkışlarla karşılaşırken CHP'liler de alkışlara eşlik etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu salona girdiğinde de benzer şekilde İyi Partili vekiller alkış jestinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yasama yılı açılışında olduğu üzere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması sonrasında kürsüye davet edildi.

Erdoğan, salona girdiğinde AKP ve MHP'li vekillerin yanısıra İyi Partili vekillerce ayakta alkışlarla karşıladı. Erdoğan konuşmasını bitirdiğinde ise sadece AKP ve MHP'liler alkışladı. İyi Partili vekillerin Erdoğan'ın içeriye ilk girişinde ayağa kalkması ise "Cumhurbaşkanlığı makamına saygı" olarak gerekçelendirildi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu üzere Erdoğan'ın aynı zamanda iktidar partisi genel başkanı olarak Partili Cumhurbaşkanı olması nedeniyle CHP ve HDP milletvekilleri ise tepkilerini ortaya koymak amacıyla ayağa kalkmadı.

