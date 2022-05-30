TBMM önünde feci kaza! Defalarca takla attı... 20 kişi yaralandı

Kaza, Çankaya ilçesi Genelkurmay Kavşağı TBMM Dikmen Kapısı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen ve İnönü Bulvarı’ndan Kızılay istikametine gitmekte olan plakalı otomobil, Yukarı Ayrancı-Kızılay seferini yapan dolmuşa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilerek, sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

20 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 20 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre trafikte aksamalar meydana geldi.

Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı mobese kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobil ile çarpışan minibüsün devrilerek sürüklendiği, ardından çevrede yaşanan panik görüldü. (İHA/DHA)





