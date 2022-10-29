HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM önünden ilk Meclis binasına ’29 Ekim’ korteji

TBMM önünden ilk Meclis binasına ’29 Ekim’ korteji

29.10.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da Cumhuriyet’in ilanının 99. yıl dönümü kutlamalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden ilk Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

TBMM önünden ilk Meclis binasına ’29 Ekim’ korteji

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda TBMM önünden Ulus’taki ilk Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. TBMM’nin Atatürk Bulvarı kapısından başlayan yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Askerler büyük boy Atatürk posteri taşırken, yabancı okullardan gelen öğrenciler de ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşte yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando’nun marşları eşliğinde ilerleyen kortej, vatandaşların alkışları arasında geçişini tamamladı. Atatürk Bulvarı’ndan Ulus Meydanı’na ulaşan kortejin yürüyüşü ilk Meclis önünde son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli öğretmen yalnız yaşadığı dairede ölü bulunduEmekli öğretmen yalnız yaşadığı dairede ölü bulundu
Yerli otomobil Togg'un C-SUV modelinde renkler belli oldu! Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldıYerli otomobil Togg'un C-SUV modelinde renkler belli oldu! Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı
Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleştiSelçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti
Anahtar Kelimeler:
tbmm

En Çok Okunan Haberler

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

TOGG için büyük gün, ilk araç banttan iniyor!

TOGG için büyük gün, ilk araç banttan iniyor!

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Kasaptan aldığı eti yedi, sabah uyandığında hayatı altüst oldu!

Kasaptan aldığı eti yedi, sabah uyandığında hayatı altüst oldu!

Bayram alışverişine gitti, dükkandan çıkınca katliamı önledi! "Bu kahramanlığı yapmasaydı..."

Bayram alışverişine gitti, dükkandan çıkınca katliamı önledi! "Bu kahramanlığı yapmasaydı..."

Gece yarısı lüks araç galerisine milyonluk kurşun

Gece yarısı lüks araç galerisine milyonluk kurşun

İlginizi Çekebilir

Hata yaptıysanız, kendinize çok yüklenmeyin!

Hata yaptıysanız, kendinize çok yüklenmeyin!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.