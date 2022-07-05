TBMM 300 personel alımı yapacağını duyurmasıyla birlikte birçok kişi personel alımı başvurularının nasıl yapılacağını ve başvuru şartlarını internet üzerinden araştırmaya başladı. TBMM tarafından yapılan duyuruda, "Kurumumuza Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sınavla personel alınacaktır." açıklaması yer aldı. Peki, TBMM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2022 TBMM 300 personel alımı başvuru şartları neler?

TBMM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TBMM 300 personel alımı yapacağını duyurmasıyla birlikte, personel alımına ilgi gösteren vatandaşlar başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. TBMM personel alımı başvuruları E-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Başvuruda bulunacak kişiler, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesi (diploma/mezun belgesi) ile kadrolar itibarıyla sınav ilanında belirtilen belge veya sertifikaların bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) başvuru sisteminde kayıtlı e-posta

adresleri üzerinden mail içeriğinde adı, soyadı ve T.C. Kimlik numarası bulunacak şekilde ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecektir. Öğrenim belgesi (diploma) ile gerekli belge veya sertifika ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

TBMM PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

TBMM personel alımı için başvurular 4 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2022 tarihinde sona erecektir. Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecektir.

TBMM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TBMM personel alımı için aranacak şartlar belli oldu. Buna göre;

Sınava başvuruda bulunacak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları ve sınav açılan kadrolar itibarıyla ilanın 5’inci maddesinde belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları ve tabloda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

TBMM PERSONEL ALIMINDA ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE ARANAN ŞARTLAR





