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TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 17:42 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda HDP'li bir milletvekilinin doğudaki operasyonlar için 'işgal' sözcüğünü kullanmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki göstererek, "Hangi ülkeden, hangi işgalden bahsediyorsunuz?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda HDP'li bir milletvekilinin doğudaki operasyonlar için 'işgal' sözcüğünü kullanmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki göstererek, "Hangi ülkeden, hangi işgalden bahsediyorsunuz? Murat Karayılan'ın 14 yaşındaki çocuklara nasıl tecavüz ettiğinden bahsedin" dedi.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında tartışma çıktı. HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay’ın, "Doğu ve Güneydoğu'daki operasyonlar işgaldir" demesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne işgalinden bahsediyorsun sen?" diyerek, yüksek sesle tepki gösterdi. Bu sırada ayağa kalkan milletvekilleri tartışmayı önlemek için "Sayın bakanım" deyince Süleyman Soylu, "Başlarım bakanınıza" diye karşılık verdi. Bir ara ayağa kalkan Bakan Soylu'yu CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu sakinleştirdi. Süleyman Soylu "Neyin işgali? Böyle bir şey olur mu? Hangi ülkeden, hangi işgalden bahsediyorsunuz? PKK'nın işgalinden mi bahsediyorsun? Murat Karayılan'ın 14 yaşındaki çocuklara nasıl tecavüz ettiğinden bahsedin. Öldürülen öğretmenlerden ve işçilerden bahsedin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Tartışmalar
-Bakanın yüksek sesle konuşması
-Detaylar

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,(DHA)

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