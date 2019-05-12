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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, Mersin'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2019 21:32 | Son Güncelleme

Lütfi Elvan: - "Cumhuriyetimiz şehitlerimizin ve gazilerimizin koruduğu bir cumhuriyettir. Huzurumuz, istikrarımız şehit ve gazilerimizin sağladığı huzur ve istikrardır"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin'de esnafı ziyaret edip, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Elvan, kentte ilk olarak Klikya Nehir Derneğini ziyaret edip, dernek yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer ve Güneş mahallelerinde esnafı ziyaret eden Elvan, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Sonrasında Akdeniz Belediyesi tarafından şehit aileleri için Tüccarlar Kulübü'nde düzenlenen iftara katılan Elvan, şehit aileleriyle sohbet etti.

Burada bir konuşma yapan Elvan, bugünün anneler için özel ve anlamlı bir gün olduğunu hatırlatarak, Anneler Günü'nü kutladı.

Şehitlik ve gaziliğin önemine vurgu yapan Elvan, şöyle konuştu:

"Türk tarihi aynı zamanda bir şehitlik, gazilik tarihidir. Medeniyetimiz şehadet ve gaza medeniyetidir. Cumhuriyetimiz şehitlerimizin ve gazilerimizin koruduğu bir cumhuriyettir. Huzurumuz, istikrarımız şehit ve gazilerimizin sağladığı huzur ve istikrardır. Bugünkü gazilerimiz Alpaslan Gazi, Osman Gazi, Ertuğrul Gazi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giden yiğitlerimizdir."

Elvan, daha sonra Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi yakınlarına gül dağıttı.

İftar programına, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve çok sayıda şehit yakını katıldı.

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Mersin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan

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