HABER

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 15:49 | Son Güncelleme

Komisyon başkanlığa AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan getirildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan seçildi.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in TBMM Başkanvekili olması dolayısıyla seçim gündemiyle MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu başkanlığında toplandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, toplantıda 24 oy alarak komisyon başkanlığına seçildi.

TBMM Başkanlığı Seçimi için toplanan Genel Kurulda, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanvekilliğinden, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifaları okunmuştu. Genel Kurulda yapılan oylamada Mustafa Şentop'un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliğine, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Bilgiç'ten boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine ise AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan seçilmişti.

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Karamollaoğlu: Oluşturdukları korkudan dolayı oy alırlarKaramollaoğlu: Oluşturdukları korkudan dolayı oy alırlar
Adaylığı düşürülen Çalkaya: Burası Balçova buradan çıkış yokAdaylığı düşürülen Çalkaya: Burası Balçova buradan çıkış yok
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan TBMM TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.