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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

"Hepinizin elinde ay yıldızlı al bayrak var. Maalesef bu ülkede şu ay yıldızlı al bayrağı bile elinde tutmak istemeyen kişiler var. Bunları sizler de görüyorsunuz, şahitsiniz. Yine bunlarla iş birliği yapmaya çalışanlar var"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Hepinizin elinde ay yıldızlı al bayrak var. Maalesef bu ülkede şu ay yıldızlı al bayrağı bile elinde tutmak istemeyen kişiler var. Bunları sizlerde görüyorsunuz, şahitsiniz. Yine bunlarla iş birliği yapmaya çalışanlar var." dedi.

Elvan, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde düzenlenen aday tanıtım programında yaptığı konuşmada, Mersin'de işsizlikle ilgili sıkıntılar olduğunu söyledi. Elvan, "Ama çok sayıda yatırımcımız var ve gelip yatırım yapmak istiyor. Yer problemimiz var. Bunların her birini çözecek her türlü enstrümanımız, alt yapımızı var. Zaten bu alanlarda çalışmalara da başladık. Bizim hedefimiz Mersin'de, Yenişehir'de Çiftlikköy'de bir tane işsiz bırakmamak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini vurgulayan Elvan, şöyle konuştu:

"Hepinizin elinde ay yıldızlı al bayrak var. Maalesef bu ülkede şu ay yıldızlı al bayrağı bile elinde tutmak istemeyen kişiler var. Bunları sizler de görüyorsunuz, şahitsiniz. Yine bunlarla iş birliği yapmaya çalışanlar var. Biz bu vatan için mücadeleye çıktık. Biz Türkiye, Mersin sevdalısıyız. Bize saldıranlar, terör örgütlerine destek verenler, bir taraftan işte 'Şunu yaparsanız, biz size bir takım yaptırım uygularız' diyenler... Neler, neler...Türkiye geliştikçe, büyüdükçe Türkiye'ye saldırılar da artıyor. Türkiye'nin güçlenmesini, büyümesini, özgür bir şekilde hareket etmesini istemiyorlar. İşte bu mücadeleyi biz birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye düşmanlarına karşı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar hiç boyun eğdik mi? Eğmedik. Bundan sonra da asla boyun eğmeyeceğiz bunlara. Dimdik ayakta duracağız. Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta Devlet Bahçeli, bugüne kadar dimdik ayakta durdular, bundan sonra da dimdik ayakta durmaya devam edecekler."

Elvan, Mersin'de yapılan projeleri ve yatırımları anlatıp, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ve AK Parti Yenişehir Belediye Başkan Adayı Bekir Topçu için vatandaşlardan destek istedi.

Tuna ile Topçu da seçilmeleri durumunda yapacakları projeleri anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan

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