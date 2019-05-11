MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin'de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile Akdeniz Belediyesince Kazanlı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Orucunu vatandaşlarla birlikte açan Elvan, buradaki konuşmasında, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma açısından önemine işaret etti.

Türkiye'nin tüm vatandaşlarıyla büyük bir aile olduğunu belirten Elvan, şöyle dedi:

"Mersinimiz de 2 milyon nüfusuyla bu büyük ailenin büyük bir hanesi. Birimiz Türkmen, birimiz Arap'ız, birimiz Türk, diğerimiz Zaza'yız. Birimiz Hanefi, Şafi isek birimiz Aleviyiz. Bizler kardeşiz. Onun için bu ayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu kardeşlik ruhumuzun daha da güçlendirilmesi yönünde hepimizin büyük bir çaba sarf etmesi gerekiyor."

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.

