HABER

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan Mersin'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2019 22:43 | Son Güncelleme

Elvan, Akdeniz Belediyesince düzenlenen iftar programına katıldı

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin'de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile Akdeniz Belediyesince Kazanlı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Orucunu vatandaşlarla birlikte açan Elvan, buradaki konuşmasında, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma açısından önemine işaret etti.

Türkiye'nin tüm vatandaşlarıyla büyük bir aile olduğunu belirten Elvan, şöyle dedi:

"Mersinimiz de 2 milyon nüfusuyla bu büyük ailenin büyük bir hanesi. Birimiz Türkmen, birimiz Arap'ız, birimiz Türk, diğerimiz Zaza'yız. Birimiz Hanefi, Şafi isek birimiz Aleviyiz. Bizler kardeşiz. Onun için bu ayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu kardeşlik ruhumuzun daha da güçlendirilmesi yönünde hepimizin büyük bir çaba sarf etmesi gerekiyor."

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
"Milletin gönlünü kazanmaya devam edeceğiz""Milletin gönlünü kazanmaya devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bahçeli: Yerin dibine batsın sizin güzeliniz

Bahçeli: Yerin dibine batsın sizin güzeliniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katıldı

Son dakika: Adalet Bakanı'ndan YSK açıklaması

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.