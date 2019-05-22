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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 13:29 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek için toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.
Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek için toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra teklif görüşmeleri görsel basına kapalı olarak devam etti.
Kanun teklifinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen araçlara yazılan cezaların silinmesi öngörülüyor. Bahşili ilçesinin adı Bahşılı olarak değiştiriliyor. İstanbul Galata Üniversitesi adıyla bir üniversite kuruluyor.

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