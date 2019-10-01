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TBMM Resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım. Harekata hazırız, bu işin şakası yok" dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 20:24 | Son Güncelleme

TBMM Resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor.

TBMM Resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım. Harekata hazırız, bu işin şakası yok" dedi.

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