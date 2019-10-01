TBMM Resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım. Harekata hazırız, bu işin şakası yok" dedi.
TBMM Resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor.
YORUM YAP0
TBMM Resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım. Harekata hazırız, bu işin şakası yok" dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum