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  4. TBMM resmi hesabından 'yemek' iddialarına yanıt: Tamamen yalandır

TBMM resmi hesabından 'yemek' iddialarına yanıt: Tamamen yalandır

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
14.12.2024 00:32
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Bugün bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri esnasında akşam yemeğinin bakanlık merkez teşkilatına 'ücretsiz', emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarına 'ücretli' olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yapılan paylaşımlar tamamen yalandır" denildi.

TBMM resmi hesabından 'yemek' iddialarına yanıt: Tamamen yalandır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri esnasında akşam yemeğinin bakanlık merkez teşkilatına “ücretsiz”, emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarına “ücretli” olduğuna dair yapılan paylaşımlar tamamen yalandır.

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"YEMEK İHTİYAÇLARI İÇİN HİÇBİR ŞEKİLDE ÜCRET ALINMAMAKTADIR"

TBMM'de bütçe çalışmaları sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların görevli personelinden yemek ihtiyaçları için hiçbir şekilde ücret alınmamaktadır.

Konuyla ilgili olarak bu yalan paylaşımı yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır"

Anahtar Kelimeler:
tbmm yemek
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