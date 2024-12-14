TBMM resmi hesabından 'yemek' iddialarına yanıt: Tamamen yalandır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri esnasında akşam yemeğinin bakanlık merkez teşkilatına “ücretsiz”, emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarına “ücretli” olduğuna dair yapılan paylaşımlar tamamen yalandır.

"YEMEK İHTİYAÇLARI İÇİN HİÇBİR ŞEKİLDE ÜCRET ALINMAMAKTADIR"

TBMM'de bütçe çalışmaları sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların görevli personelinden yemek ihtiyaçları için hiçbir şekilde ücret alınmamaktadır.

Konuyla ilgili olarak bu yalan paylaşımı yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır"