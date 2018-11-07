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TBMM Sağlık Komisyonundaki tartışma

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 16:41 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel: -"Teklifin 5. maddesi Anayasa'ya aykırı bir şekilde geçirilmiş oldu"

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, sağlık alanında düzenleme içeren kanun teklifinin komisyon görüşmelerinde 5'inci maddenin Anayasa'ya aykırı bir şekilde kabul edildiğini savundu.

Güzel, beraberinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun HDP'li üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, dün komisyonda yaşanan tartışmaya değindi.

Teklifin 5. maddesinin müzakerelerinde yaşanan kargaşa nedeniyle kimin ne söylediği ya da neyin oylandığının anlaşılmadığını belirten Güzel, "Teklifin 5. maddesi bu haliyle hem esas olarak hem de usulen Anayasa'ya aykırı bir şekilde geçirilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Güzel, teklifin sadece sağlık emekçilerini değil toplumu da doğrudan etkilediğini öne sürdü.

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ABD HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş PKK terör örgütüne mensup sözde üst düzey 3 yönetici TBMM Türkiye'nin dış politikası

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