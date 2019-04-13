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TBMM, teknoloji bağımlığı, hayvan hakları ve tedavisi bilinmeyen hastalıkları araştıracak

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 12:55 | Son Güncelleme

TBMM'de, 5 partinin ortak önergeleri ile kurulan 3 ayrı komisyon, 'ALS, MS, SMA, DMD hastalıkları', 'teknoloji bağımlılığı' ve 'hayvan hakları' konularını araştırarak rapor hazırlayacak.

TBMM, teknoloji bağımlığı, hayvan hakları ve tedavisi bilinmeyen hastalıkları araştıracak

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM'de, 5 partinin ortak önergeleri ile kurulan 3 ayrı komisyon, 'ALS, MS, SMA, DMD hastalıkları', 'teknoloji bağımlılığı' ve 'hayvan hakları' konularını araştırarak rapor hazırlayacak.
AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak önergeleri ile kurulan 3 araştırma komisyonu, çalışmalarına başlayacak. TBMM Araştırma Komisyonu, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) başta olmak üzere kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalık türlerine ilişkin mevcut durumun tespit edilip, tedavi ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının problemlerine ilişkin çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla geniş çaplı araştırma yapacak. Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyon önümüzdeki günlerde, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye için seçim yapacak. Ardından çalışma takvimi belirleyecek. Komisyon, gerek duyulduğunda ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alacak.
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TBMM'nin araştıracağı bir diğer konu ise; bilişim teknolojileri bağımlılığının, bireylerin üzerindeki etkilerinin her yönüyle görülmesi ve değerlendirilmesi olacak. Bilişim teknolojileri bağımlılığının verdiği zararların en aza indirilmesi amacıyla kurulan komisyon, çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak. Özellikle çocuk ve yetişkinlerde internet bağımlılığının sosyal hayatlarını nasıl etkilediği, günlük hayatlarını nasıl yönlendirdiği gibi konuların üzerinde durulacak.
HAYVAN HAKLARI
Hayvan hakları ile ilgili yasal düzenlemenin yakın bir zamanda Meclis gündemine gelmesi beklenirken, TBMM ayrıca bu konuyu araştırmak için de komisyon kurdu. Komisyon, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarını inceleyerek, bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi için çalışacak. Komisyon gerekirse çalışmalarına Ankara dışında da devam edecek. Hayvanları korumanın yolları ile ilgili gerekirse kurum ve kuruluşlardan da destek istenecek. Komisyon 3 aylık süre sonunda raporunu tamamlayamazsa ek süre talep edecek. Hazırlanan raporun, Meclis gündemine taşınacak olan yasal düzenlemeye de katkı sunacağı kaydedildi. Komisyonların tümü 12'şer üyeden oluşacak ve çalışma süresi 3 ay olacak.

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