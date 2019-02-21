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TBMM teknoloji bağımlılığını araştıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 19:00 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) teknoloji bağımlılığının araştırılması amacıyla komisyon kuruldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) teknoloji bağımlılığının araştırılması amacıyla komisyon kuruldu.
TBMM Genel Kurulu'nda, teknoloji bağımlılığı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ayrı ayrı verdiği önergeler birleştirilerek görüşüldü. Genel Kurul'da görüşülerek kabul edilen önergeyle, bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla; Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Meclis araştırmasını yapacak komisyon 12 üyeden oluşacak. Çalışma süresi üç ay olan Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)-

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