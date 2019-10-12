HABER

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu heyeti Artvin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 21:42 | Son Güncelleme

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın ve beraberindeki milletvekilleri, Artvin'de incelemelerde bulundu - İbrahim Aydın: - "Sektör dünyada şu an 115 milyar dolarlık potansiyele sahip. Bu rakam önümüzdeki yıllarda 500 milyar dolara çıkacak. Biz de ülke olarak 2023'te 5 milyar dolarlık hacme ulaşmaya çalışıyoruz"

ARTVİN (AA) - TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın ve beraberindeki milletvekilleri, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması, bunların üretimi ve pazarlanması konularında yaşanan sorunları yerinde incelemek amacıyla Artvin'in Kemalpaşa, Borçka ve Şavşat ilçelerini ziyaret etti.

Kemalpaşa'daki Maviyemiş Plantasyonu ve İşletmesini gezen komisyon üyeleri, daha sonra Borçka Karagöl çevresinde incelemelerde bulundu.

Buradan Şavşat ilçesine geçen milletvekilleri, Sahara Milli Parkı'nda bulunan Şavşat Karagöl ve çevre köyleri gezerek yetkililerden ilçede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilere ilişkin bilgi aldı.

Komisyon üyeleri daha sonra Şavşat'ta DOKAP ve Ali Nihat Gökyiğit Vakfınca (ANG) yürütülen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yapılan Artvin Alıç ve Kızılcık Üretim Merkezi'ni gezdi.

- "Buralar yeryüzü cenneti"

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyon olarak Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliğine sahip Artvin'i tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda çok önemsediklerini söyledi.

Artvin'in bu anlamda büyük potansiyeli bulunduğunu belirten Aydın, "Buralar yeryüzü cenneti. Tıbbi ve aromatik bitkinin en zengin olduğu bölgeler. 2 bin 727 bitki çeşitliliği olan bir il. Endemik tür olarak da yalnızca Borçka Karagöl'ün çevresinde 900'ün üzerinde bitki çeşidi var. Şavşat'ta da 850 civarında endemik tür mevcut. Bunları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Aydın, tıbbi ve aromatik bitkilerin dünyada yaygın kullanıldığına işaret ederek, "Sektör dünyada şu an 115 milyar dolarlık potansiyele sahip. Bu rakam önümüzdeki yıllarda 500 milyar dolara çıkacak. Biz de ülke olarak 2023'te 5 milyar dolarlık bir hacme ulaşmaya çalışıyoruz. Daha ileriki dönemlerde de 50 milyar dolarlık hacme ulaşmalıyız. Bunun için raporlar hazırlayacağız." diye konuştu.

Alıç ve kızılcık üretim bahçesini çok beğendiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Her ilde bir ürünü ön plana çıkarma gayreti içindeyiz. Isparta denilince akla gül geliyorsa, Artvin denilince de alıç gelsin. Bunu yaygınlaştıralım, engeller varsa kaldıralım. Diğer ürünleri de değerlendirmeliyiz elbette ama bir ürünü ön plana çıkarmak lazım. Artvin denilince akla gelen ilk ürün alıç olsun."

Heyet üyelerine, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Şavşat İlçe Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Aydemir eşlik etti.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Ağaca çıkan yavru kediyi itfaiye kurtardıAğaca çıkan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerDüğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin İbrahim Aydın ilaç Tıbbi ve aramotik bitkiler TMBB

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil

Valilik açıkladı: Okullar 3 gün tatil

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Kahraman Komandolarımız Rasulayn’da

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

Son dakika: Akdeniz'de bir deprem daha (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Akdeniz bir kez daha sallandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu açıkladı!

İşte Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Boğaz'da dikkat çeken görüntü! ABD askerleri...

Boğaz'da dikkat çeken görüntü! ABD askerleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.