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  4. TBMM, Türk askerini işgalci gösteren dizi 'Famagusta' için Netflix ile masaya oturdu

TBMM, Türk askerini işgalci gösteren dizi 'Famagusta' için Netflix ile masaya oturdu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.09.2024 17:25
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Rum yapımlı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı anlatan Netflix dizisi Famagusta’da (Magosa) olay oldu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AKP'li Hüseyin Yayman, 20 Eylül'de Netflix'te gösterime girmesi beklenen ve Türk askerinin işgalci olarak yansıtıldığı Kıbrıs Rum Kesimi yapımı Famagusta adlı diziye tepki gösterdi. Yayman diziye ilgili Netflix Türkiye temsilcisi ile görüştüklerini dile getirdi. Dizinin puanı sosyal medyada oluşturulan kampanya sayesinde kısa sürede 4.4'e geriledi.

Netflix'te 20 Eylül'de gösterime girmesi beklenen ve Türk askerinin işgalci olarak gösterildiği Kıbrıs Rum Kesimi yapımı Famagusta dizisine tepkiler gelmeye devam ediyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Netflix'teki bu dizinin yayınlanmasını asla tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz. Netflix, Türkiye'de en çok abonesi olan platformlardan biridir. Dünyada da ilk 10'dadır. Büyük bir pazar olarak görülen platformun; Türkiye'nin, milletimizin hassasiyetlerini dikkate alacağını ve bir çözüm üretileceği konusunda ümitvar tavrımızı devam ettiriyoruz" dedi.
Yayman, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yayman, Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin Rum tarafının propagandasını yapan Famagusta isimli dizinin çevrim içi film izleme platformunda yayınlanacağını belirterek, "Sözlerimin başında şunu ifade etmek istiyorum; Netflix'in Türkiye temsilcisi, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili arkadaşımızla görüştüm. Meclis açıldığı zaman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonumuza davet edeceğiz ve en azından bundan sonraki yol haritası konusunda, nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşacağız. Netflix'te 20 Eylül tarihinde yayınlanması düşünülen dizi ile ilgili Türk milleti olarak fikrimiz nettir. Sahada kazandığımız başarıyı masada asla kaybetmeyeceğiz. Rum tarafının haksız bir biçimde gerçeklerden kopuk, sürrealist bir dizi üzerinden Kıbrıs meselesini farklı bir yöne çevirmesini ve bir propagandayla, algı operasyonuyla farklı bir yöne çekmesini asla tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Maraş'taki evkaf malı olan bölgenin Cumhurbaşkanımızın başkanlığında açılmasıyla beraber, bu dizinin Maraş'ta çekilmiş olması da manidardır. Maraş'taki kazanımları, bir dizi filmle çevirmek isteyen anlayışı onaylamıyoruz. Halkların kardeşliğine inanıyoruz" dedi.

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"BİZİM PROPAGANDA YAPMAMIZA GEREK YOK"

Akdeniz ve Ege Denizi'nin barış denizi olması gerektiğini söyleyen Yayman, Rum tarafının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan adımlarını onaylamadıklarını ifade etti. Yayman, Türkiye'deki dizi ve film sektörüne çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
-Nasıl ki onlar haksız olan davalarında, dizi, film çekip bunun üzerinden bir propaganda yapıyorlarsa, bizim propaganda yapmamıza da gerek yok. Bizim gerçekleri anlatarak, Erenköy'deki şanlı direnişi, Kanlı Noel'i ve Muratağa, Sandallar'da uygulanan katliamı anlatmamız lazım. Bunun için Türk dizi sektörüne, film sektörüne bir çağrıda bulunmak istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve komisyonumuz yanınızdadır. Kıbrıs davasını; dünyaya, Avrupa'ya ve Rum tarafına anlatılması için desteğimiz daima sizin yanınızdadır.

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"ASLA AMA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

-Netflix'teki bu dizinin yayınlanmasını asla tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz. Netflix, Türkiye'de en çok abonesi olan platformlardan biridir. Dünyada da ilk 10'dadır. Büyük bir pazar olarak görülen platformun, Türkiye'nin hassasiyetlerinin, milletimizin hassasiyetlerinin dikkate alınacağını ve bir çözüm üretileceği konusunda ümitli tavrımızı devam ettiriyoruz.
-Meselelerin müzakerelerle ele alınması gerektiği konusunda tavrımız nettir ve bu konuda tekrar şunu ısrarla, altını çizerek belirtmek isterim, Kıbrıs'ta sahada kazandığımızı masada kaybedecek değiliz ve Rum tarafının algı operasyonlarına ve kara propagandalarına da asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Uluslararası platformlar dahil, Türk milletinin hakkını, Kıbrıs Türkü'nün hakkını dün olduğu gibi bugün de savunmaya devam ediyoruz"

BÜYÜK DÜŞÜŞ

Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya başlatıldı. Dizinin IMDb puanı yapılan yorumlar ile kısa sürede 7.4'ten 4.4' geriledi.

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Netflix dizi türk
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