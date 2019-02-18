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TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Azerbaycan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 14:54 | Son Güncelleme

TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım’ın başkanlığındaki heyet Azerbaycan’a geldi.Heyette, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ bulunuyor.

TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım’ın başkanlığındaki heyet Azerbaycan’a geldi.
Heyette, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ bulunuyor. Bakü temaslarına Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek başlayan Türk heyeti daha sonra Azerbaycan meclisinde Ehliman Emiraslanov’un başkanlığında Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi.
Hedeflerinin parlamentolar arası ilişkileri çok daha iyi noktaya getirmek olduğunu vurgulayan Şamil Ayrım, "Bizim buradaki çalışmalarımıza esas olacak temel nokta bizim mümkün olduğu kadar Azerbaycan parlamentosunda değerli parlamenterlerle tanışmak. Bugün gururla görüyoruz ki, Türkiye’de eğitim gören kardeşlerimiz Azerbaycan parlamentosunda, Azerbaycan’ın en önemli sağlık sektöründe, inşaat sektöründe olsun her noktada Türkiye’de eğitim gören başarılı gençleri görüyoruz. Eğitimle ilgili önümüzdeki dönemde ne yapılabilir ve problemler varsa bu problemleri çözme konusunda ne katkımız olur bunları görüşeceğiz. Yine enerji konusu zaten Türkiye ve Azerbaycan arasında çok mesafe kat etmiş bir konu. Tarım sektöründe son dönemde Azerbaycan’da çok ciddi gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili zaten Türkiye ile çok ciddi bir işbirliği var. Biz stratejik ortaklığımızdan ziyade artık dünyaya örnek teşkil edecek bir işbirliği içindeyiz. Adeta bir devlet gibi çalışıyoruz. Azerbaycan’ın kanayan yarası Ermenistan, Karabağ sorununu her platformda arkadaşlarım ve ben her platformda Azerbaycan’ın bu haklı davasını tabii ki destekliyoruz, gündeme getiriyoruz. Haksız yere işgal edilmiş barışçıl yolla iade edilmesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Bu arada da Türkiyemize de sözde soykırımla ilgili çok ciddi saldırılar var. En sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron durup dururken soykırımın kabul edileceğini söyledi. Gerekli cevaplar en üst seviyede kendilerine verildi” ifadelerini kullandı.
Heyet, 21 Şubat tarihine kadar devam edecek program kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Nevruz Mammadov ve Azerbaycan meclisi komite başkanları ile görüşmeler gerçekleştirecek.

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