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TBMM Uyum ve Göç Alt Komisyonu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 15:53 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanlığına AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi - Uslu: - "Göç ve sığınma bir sorun değil. Eğer bir sorun aranıyorsa, sığınmacılar sorunun kaynağı değil mağdurlarıdır. Onlar asla sorunun parçası değildir. Konuya bu bakış açısıyla bakıyoruz"

TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanlığına AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi.

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yapılan oylamada komisyon başkanı seçilen Uslu, göç konusunun bütün dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Uslu, komisyonun izleyeceği yol haritası hakkında üyeleri bilgilendirerek, sığınmacı ve göç konusuna insani bir bakış açısıyla bakılması gerektiğini belirtti. Atay Uslu, "Göç ve sığınma bir sorun değil. Eğer bir sorun aranıyorsa, sığınmacılar sorunun kaynağı değil mağdurlarıdır. Onlar asla sorunun parçası değildir. Konuya bu bakış açısıyla bakıyoruz." dedi.

Göç ve mülteci konusu denince her ne kadar akla Suriyeliler gelse de farklı ülkelerden birçok göçmenin Türkiye'de yaşadığını kaydeden Uslu, şöyle konuştu:

"Suriyeliler geçici koruma statüsünde kalıyorlar. Bu statünün dışında 400 bine yakın sığınmacı ülkemizde bulunuyor. Ayrıca, İskan Kanunu'ndan faydalanarak kalanlar var. İkamet izni ile de 600 bine yakın insan yaşıyor ülkemizde. Bunların da problemleri var. Öğrenci statüsü ile 120 bin insan var. Ayrıca her yıl 200 bine yakın düzensiz göç ile Türkiye'de yakalanan insan var. Bunların tümüyle ilgili çalımalarımız devam edecek. Bu konularda çalışabiliriz. Yeter ki zamanımız ve talep olsun."

Toplantıda komisyon üyeleri de söz alarak, öneri ve görüşlerini dile getirdi.

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