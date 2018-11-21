TBMM Uyum ve Göç Alt Komisyonu toplandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Türkiye'de 1 milyon 234 bin 439 eğitim çağında yabancı öğrenci bulunduğunu söyledi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, komisyon üyelerine, geçici koruma altındaki öğrencilere verilen eğitim hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

Geçici koruma altında bulunanların çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğunu belirten Gül, "Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Eylül 2018 verilerine göre, ülkemizde 1 milyon 234 bin 439 eğitim çağında yabancı öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 732 bin 152'sinin okula erişim sağlanmaktadır. Yabancı öğrencilerin 624 bin 393'ü e-okul sistemine, 107 bin 759'u Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sistemi'ne kayıtlı." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Uslu da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası 300 binden fazla Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü söyledi.

İtalya'da bir belediye başkanının sığınmacılara yardım ettiği için tutuklandığını, başka bir belediye başkanının da sığınmacılara elektronik kelepçe takılması yönünde söylemi olduğunu anlatan Uslu, "Avrupa'da böyle tezatlar oluşmaya başladı. İnşallah bu süreç dünya ve Türkiye tarafından doğru şekilde yürütülür. Sürecin doğru yönetilmesi, hem insanlığa hem de dünyaya katkı sunulması demek." ifadelerini kullandı.

