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TBMM yakınında kalp krizi geçiren MHP Kulu İlçe Başkanı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 16:08 | Son Güncelleme

MHP Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu (64), geçen hafta partisinin grup toplantısına katılmak için gittiği Ankara'da, TBMM yakınında kalp krizi geçirdi.

TBMM yakınında kalp krizi geçiren MHP Kulu İlçe Başkanı hayatını kaybetti

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - MHP Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu (64), geçen hafta partisinin grup toplantısına katılmak için gittiği Ankara'da, TBMM yakınında kalp krizi geçirdi. Toklucu, tedaviye alındığı hastanede bugün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Evli ve 3 çocuk babası Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu, 6 Kasım Salı günü, MHP'nin grup toplantısına katılmak üzere ilçe yöneticileriyle birlikte Ankara'ya gitti. Toklucu, minibüsteyken, TBMM yakınında aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Toklucu için TBMM'nin doktoru çağrıldı. Toklucu, yapılan ilk müdahalenin ardından Güven Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyat edildi. Tedaviye alınan Toklucu, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.
Murat Toklucu'nun cenazesinin, yarın Kulu'daki Merkez Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından şehir mezarlığında defnedileceği belirtildi.

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