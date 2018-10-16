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TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 09:49 | Son Güncelleme

Ankara'da Meclis yakınlarında polisin "dur" ihtarına uymayan plakasız traktörün sürücüsü, araçları ezerek ilerlediği Çankaya Caddesi'nde yakalandı.

Kızılay'daki trafik kontrol noktasında görevli polisler, Atatürk Bulvarı'nda seyreden plakasız bir traktörün sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan traktör sürücüsü, önündeki araçlara çarparak, Çankaya yönüne doğru ilerledi. TBMM'nin Çankaya kapısı önünde polisin uyarı ateşi açması da traktör sürücüsünü durduramadı.

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Polis ekiplerinin lastiklerine ateş ettiği traktörün sürücüsü, birçok aracı altına alarak ezdi. Sürücü, Çankaya Caddesi'nde bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İsminin Aydın Sakarya olduğu öğrenilen Beypazarı nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki şoför gözaltına alındı.

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Herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bildirilen Sakarya'nın, polise verdiği ilk ifadede, "traktörünü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapmayı planladığını" söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
TBMM polis meclis

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
EKONOMİK KIRIZDEN DOLAYIDIR KESIN TRAKTORLE EYLEM
Allah bilir yine hani garibanin canini yaktilar
Hooo bırrr arkaya römorkda bağlasaydın tam trafik canavarı olurdun olmamış böyle ama
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